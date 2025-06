Saiba quais clubes o Bahia pode enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil

Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil se aproxima - Foto: Staff Images | CBF

A Copa do Brasil conheceu seus 16 classificados para as oitavas de final na última quinta-feira, 23, encerrando a terceira fase do torneio. O Bahia garantiu sua vaga ao golear o Paysandu no meio de semana e conhecerá seu adversário através de sorteio, ainda sem data confirmada pela CBF.

Entre os classificados, 12 são clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, dois da Série B e mais dois da Série C

Veja os classificados:

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Internacional

Palmeiras

São Paulo

Vasco

Athletico-PR (Série B)

CRB (Série B)

CSA (Série C)

Retrô (Série C)

Sorteio sem restrições

Diferente das fases anteriores, não haverá divisão por potes no sorteio das oitavas. Todos os clubes entram no mesmo grupo e podem se enfrentar, independentemente da divisão ou do desempenho até aqui. Além dos duelos, serão definidos os mandos de campo dos jogos de ida e volta.

Com cifras robustas e confrontos imprevisíveis, a Copa do Brasil entra na reta decisiva com favoritos e surpresas de divisões inferiores.

Nordeste tem quatro representantes nas oitavas de final

Vale salientar que o Bahia chega pelo quinto ano seguido às oitavas de final da competição. O Retrô-PE se torna o 26º time diferente da região nesta fase, enquanto os arquirrivais alagoanos CSA e CRB disputam juntos esta fase da Copa do Brasil pela primeira vez.

Datas e premiação

Os confrontos de ida das oitavas estão previstos para 30 de julho, e os de volta devem ocorrer em 6 de agosto, logo após a pausa do calendário para o Mundial de Clubes da FIFA. A competição também segue como uma das mais valiosas do calendário nacional.

Confira a premiação da Copa do Brasil 2025 por fase

Primeira Fase:

R$ 1.543.500 – Série A

R$ 1.378.125 – Série B

R$ 830 mil – Outras divisões

Segunda Fase:

R$ 1.543.500 – Série A

R$ 1.378.125 – Série B

R$ 830 mil – Outras divisões

Terceira fase :

R$ 2,31 milhões

Oitavas de final:

R$ 3,63 milhões

Quartas de final:

R$ 4,74 milhões

Semifinal:

R$ 9,92 milhões

Vice-campeão:

R$ 33,07 milhões

Campeão:

R$ 77,17 milhões