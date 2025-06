De volta ao top-60, João Fonseca alcança melhor ranking da carreira

João Fonseca alcançou a 57ª posição no ranking da ATP - Foto: AFP

O jovem tenista João Fonseca, de 18 anos, retorna ao ranking de 60 melhores tenistas do mundo. Grande promessa, o brasileiro de apenas 18 anos subiu na lista da ATP e alcançou seu melhor resultado da carreira, saltando da 65ª para a 57ª colocação.

Apesar de ter sido eliminado na terceira rodada do Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, Fonseca ganhou posições no ranking após atualizações da ATP, neste domingo, 8. O brasileiro começou a temporada como 113º melhor do mundo e busca terminar 2025 no top-40.

João Fonseca volta às quadras ainda neste mês de junho para atuar no ATP 500 de Halle, na Alemanha, no piso de grama. Na sequência, ele estará na disputa do ATP de Eastbourne, na Inglaterra.

Atualmente, Bia Haddad Maia é a tenista brasileira melhor ranqueada, ocupando a 22ª posição da WTA.