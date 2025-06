Bia Haddad vence ex-número 2 do mundo e avança no WTA de Queen's

Bia Haddad Maia segue viva no WTA 500 de Queen's - Foto: HSBC Championships/Divulgação

Vitória do Brasil no tênis! Beatriz Haddad Maia derrotou a tcheca Petra Kvitova, ex-número 2 do mundo, pela primeira rodada do WTA 500 de Queen's, em Londres, nesta segunda-feira, 9, e está classificada para as oitavas de final do torneio. Foi a sétima vitória da tenista brasileira em 2025.

Atual 22ª do ranking, Bia Haddad venceu a bicampeã de torneios Grand Slam por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, de virada, em uma partida com duração de 2h17min. Com um resultado importante na grama, a atleta brasileira já se prepara para Wimbledon.

"Ela [Kvitova] é uma das melhores neste tipo de piso, foi incrível jogar nesta quadra e neste estádio, que homenageia Andy Murray, um dos maiores do tênis", comentou Bia sobre a vitória desta segunda. Kvitova conquistou seus dois títulos de Grand Slam justamente na grama inglesa de Wimbledon.

Valendo vaga nas quartas de final, Bia Haddad enfrenta, nesta terça-feira, 10, a estadunidense Emma Navarro, décima colocada no ranking da WTA. No mês passado, a paulista de 28 anos bateu a mesma adversária nas quartas do WTA 500 de Estrasburgo, na França.

Vivendo uma temporada de baixa, a número 1 do Brasil acumula sete vitórias e 16 derrotas em 2025. Seu melhor resultado foi justamente alcançar a semifinal em Estrasburgo.