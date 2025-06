João Fonseca atrai multidões e brilha em Roland Garros

João Fonseca lota quadras e encara francês em Roland Garros - Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP

Fenômeno em ascensão no tênis mundial, João Fonseca voltou a ser centro das atenções nesta quinta-feira, 30, quando venceu o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0 pela segunda rodada de Roland Garros. Pela primeira vez, o brasileiro alcançou a terceira rodada de um Grand Slam, entrando ainda mais nos holofotes do tênis mundial.

O duelo aconteceu na quadra 14, com capacidade para 2.200 pessoas, e teve as arquibancadas completamente lotadas por franceses e brasileiros, como já ocorreu na estreia contra Hubert Hurkacz. Em quadra, João enfrentou o adversário 16 anos mais velho em uma partida com dois tie-breaks e 2h54 minutos de duração. Agora, retorna ao saibro parisiense para lutar por uma vaga nas oitavas de final.

A popularidade do jovem brasileiro, de apenas 18 anos, tem crescido em ritmo acelerado. A comoção em torno de Fonseca se assemelha a uma verdadeira "febre" que vem contagiando fãs, jornalistas e até grandes marcas desde o início do ano. Foi em janeiro, no Australian Open, que ele chamou atenção ao vencer o Top-10 Andrey Rublev em sua primeira participação em um Grand Slam.

A trajetória encantadora passou pela conquista do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro e por momentos marcantes no Rio Open, em sua cidade natal, onde, apesar da eliminação precoce, foi tratado como estrela por uma torcida apaixonada. O mesmo aconteceu em Miami, onde brasileiros lotaram as arquibancadas para ver o novo xodó do esporte nacional.

A febre Fonseca atingiu seu ápice em Paris. Segundo o jornalista inglês Matt Roberts, do The Tennis Podcast, a procura para ver o brasileiro em ação foi tamanha que espectadores da quadra central subiram aos andares superiores para espiar seu jogo na quadra 7:

“As filas eram intermináveis. Foi como se todo mundo tivesse contraído a febre Fonseca. Absolutamente fascinante fazer parte disso”, relatou.

Subindo no ranking da ATP, João já acumula feitos notáveis. Ele foi convocado para representar o Time Mundo na Laver Cup, competição que reúne atletas europeus e de outras partes do planeta, a convite de ninguém menos que Andre Agassi. O torneio será disputado em setembro, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Além do talento em quadra, João Fonseca já se tornou um nome valioso fora dela. Ele é embaixador da Rolex, marca oficial dos quatro Grand Slams, e tem conquistado o espaço que outros jovens do circuito ainda buscam. Para o jornalista David Law, que acompanha o tênis há mais de 20 anos, o sucesso é apenas uma questão de tempo:

“A quadra ficou pequena demais para a popularidade do Fonseca. Ele está no caminho certo. O título está chegando.”