Premiações de brasileiros no Mundial superam folhas anuais da dupla Ba-Vi

Baralhas e Caio Alexandre durante o último clássico Ba-Vi - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Classificados para o mata-mata da Copa do Mundo de Clubes, os times brasileiros lucram valores exorbitantes por suas participações. Equipe com a melhor campanha entre os quatro participantes, o Flamengo já soma 27,71 milhões de dólares em premiações, valor superior a folha anual de Bahia e Vitória sem contar os bônus que atletas ganham por desempenho e conquistas.

De acordo com levantamento do portal Capology, o Esquadrão de Aço gasta US$ 21,84 milhões anuais e o Leão da Barra investe US$ 11,51 milhões por ano. Com isso, mesmo que sejam eliminados nas oitavas de final, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já ganharam valores maiores que as folhas da dupla Ba-Vi em uma temporada inteira.

Os times baianos, inclusive, não são os únicos com folhas menores que os prêmios dos participantes do torneio internacional. Apenas sete equipes que disputam a Série A do Brasileirão gastam mais em salários anuais do que os valores obtidos pelos quatro brasileiros. Com isso, Botafogo e Fluminense já ganharam mais em prêmios do que gastam em suas folhas.

Premiações dos brasileiros no Mundial x Folhas anuais da dupla Ba-Vi

Flamengo - 27,71 milhões de dólares (R$ 152,79 milhões)

Botafogo - 26,71 milhões de dólares (R$ 147,27 milhões)

Fluminense - 26,71 milhões de dólares (R$ 147,27 milhões)

Palmeiras - 26,71 milhões de dólares (R$ 147,27 milhões)

Folha anual do Bahia - 21,84 milhões de dólares (R$ 120,42 milhões)

- 21,84 milhões de dólares (R$ 120,42 milhões) Folha anual do Vitória - 11,51 milhões de dólares (R$ 63,46 milhões)

Troféu do Mundial de Clubes | Foto: Divulgação I Fifa

Valores podem subir

Além da grande premiação já obtida, os brasileiros podem seguir faturando se avançarem para outras fases na Copa do Mundo. Como se enfrentam nas oitavas, Palmeiras ou Botafogo vão ganhar mais 13,125 milhões de dólares (R$ 72,37 milhões). Veja abaixo os valores:

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 72,37 milhões)

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 115,79 milhões)

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 165,41 milhões)

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 220,55 milhões)