Mundial de Clubes: saiba quanto cada clube brasileiro arrecadou até agora

Times brasileiras embolsam milhões na Copa do Mundo de Clubes da Fifa - Foto: Reprodução / Instrgram / @fifaclubworldcup

A fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025 chegou ao fim com os quatro representantes brasileiros classificados para as oitavas de final. Além do bom desempenho esportivo, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras também garantiram prêmios milionários em dólares, convertidos em cifras impressionantes na cotação atual do real.

A nova fórmula do torneio, que distribui valores por vitórias e empates, além de bônus por avanço de fase, fez com que os clubes nacionais acumulassem mais de R$ 599 milhões apenas na primeira etapa da competição.

Veja quanto cada clube brasileiro arrecadou:

Flamengo — R$ 154 milhões

Com duas vitórias e um empate, o Rubro-Negro terminou como líder de seu grupo e foi o brasileiro que mais faturou até aqui. No total, arrecadou US$ 27,71 milhões, o equivalente a R$ 154 milhões. A equipe carioca enfrenta o Bayern de Munique nas oitavas de final, neste domingo (29), às 17h.

Botafogo — R$ 148,5 milhões

Em uma das chaves mais difíceis do torneio, o Botafogo conquistou duas vitórias e um empate, classificando-se em segundo lugar. O clube carioca soma US$ 26,71 milhões (cerca de R$ 148,5 milhões). O adversário na próxima fase será o Palmeiras, no sábado (28), às 13h.

Fluminense — R$ 148,5 milhões

O Tricolor das Laranjeiras também encerrou a fase de grupos com uma vitória e dois empates. Com isso, chegou a US$ 26,71 milhões em premiação (equivalente a R$ 148,5 milhões). O duelo das oitavas será contra a Inter de Milão, na segunda-feira (30), às 16h.

Palmeiras — R$ 148,5 milhões

Com desempenho igual ao do Fluminense, o Verdão também conquistou uma vitória e dois empates, garantindo a segunda colocação em sua chave. O time alviverde enfrenta o Botafogo, no sábado, 28, às 13h, e já arrecadou US$ 26,71 milhões, o equivalente a R$ 148,5 milhões.

Premiação da Copa do Mundo de Clubes 2025

Fase / Desempenho:

Participação na fase de grupos

Valor em dólar: US$ 15.210.000

Valor em real: R$ 84.871.800

Vitória na fase de grupos (por jogo)

Valor em dólar: US$ 2.000.000

Valor em real: R$ 11.160.000

Empate na fase de grupos (por jogo)

Valor em dólar: US$ 1.000.000

Valor em real: R$ 5.580.000

Classificação às oitavas de final

Valor em dólar: US$ 7.500.000

Valor em real: R$ 41.850.000

Classificação às quartas de final

Valor em dólar: US$ 13.125.000

Valor em real: R$ 73.212.500

Classificação à semifinal

Valor em dólar: US$ 21.000.000

Valor em real: R$ 117.180.000

Vice-campeão

Valor em dólar: US$ 30.000.000

Valor em real: R$ 167.400.000

Campeão

Valor em dólar: US$ 40.000.000

Valor em real: R$ 223.200.000