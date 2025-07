Impedimento semiautomático pode ser implantado pela CBF em 2026

Tecnologia sendo utilizada na final da Copa do Mundo de 2022 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A tecnologia do impedimento semiautomático enfim pode ser implantada na Série A do Brasileirão pela Confederação Brasileira de Futebol. Presidente da entidade, Samir Xaud, é visto como um entusiasta da ferramenta, planejada para ser firmada a partir da edição de 2026. A informação foi divulgada pelo GE.

O investimento foi utilizado no futebol brasileiro pela primeira vez nas finais deste ano do Campeonato Paulista, disputada entre Palmeiras e Corinthians. O custo, de acordo com a Federação Paulista de Futebol, foi de R$ 1 milhão.

Há seis meses de terminar a atual temporada, a Comissão de Arbitragem da CBF já fez um levantamento para implantar a tecnologia, já que a entidade ainda precisa definir qual empresa contratar para o serviço, além de investir no período de firmação, avaliado em quatro a seis meses.

Como funciona?

A ferramenta, utilizada pela primeira vez na Copa do Mundo de 2022, conta com um recurso tecnológico para desenvolver uma simulação em 3D do lance analisado. A recriação, portanto, é apresentada aos árbitros para que a decisão seja anunciada.

Esta é a segunda vez que a CBF estuda adotar o impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro. Dias após o fim da última temporada, a tecnologia foi adotada pelo ex-presidente Ednaldo Rodrigues para a edição de 2025, mas a entidade voltou atrás e não se pronunciou sobre o assunto.