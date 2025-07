Ex-Bahia, Thaciano vai mal no Santos e vira alvo de clube da Série B

Athletico-PR abre negociação por Thaciano, do Santos - Foto: Divulgação | Santos FC

O Athletico Paranaense manifestou interesse na contratação do meia-atacante Thaciano, ex-Bahia, atualmente no Santos, e iniciou conversas para viabilizar a chegada do jogador por empréstimo. A informação foi divulgada pelo UOL.

A negociação para o Athletico, porém, é considerada difícil. O atleta foi aprovado pelo técnico Odair Hellmann, mas ainda não está convencido a deixar o clube da Vila Belmiro. O jogador avalia a proposta antes da reapresentação do elenco santista, marcada para esta terça-feira.

Atuar na Série B não estava nos planos de Thaciano, que vinha focado em se firmar no Santos. Revelado no Grêmio e com passagem marcante pelo Bahia, onde virou xodó da torcida, Thaciano analisa o cenário com cautela antes de tomar sua decisão final.

Thaciano atuou 22 vezes em 2025 pelo Santos, marcando três gols e nenhuma assistência. Vendido pelo Bahia por R$ 32 milhões após ser artilheiro em 2024, ele tem contrato com o Santos até o fim de 2028.



A diretoria do clube paulista, no entanto, já admite a possibilidade de liberar o jogador, priorizando um empréstimo com obrigação de compra. Ainda assim, uma cessão com opção de compra também não está descartada.

Internamente, o Peixe considera que Thaciano tem pouco espaço no elenco principal e vive um momento de baixa com a torcida. Seu salário é considerado alto para os padrões da Série B, o que faz o Athletico estudar uma composição financeira — com o Santos podendo arcar com parte dos vencimentos.