Vitória intensifica trabalhos técnico-táticos; Neris faz transição

Grupo do Vitória em atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória teve um dia intenso de atividades nesta terça-feira, 2, no CT Manoel Pontes Tanajura, dentro da programação da intertemporada. Com treinos distribuídos ao longo do dia, o foco foi a evolução física, técnica e tática do grupo comandado por Thiago Carpini.

As atividades começaram logo cedo, às 8h, com a apresentação dos atletas no CT. Em seguida, às 9h, o grupo participou de um trabalho na academia, sob orientação do preparador físico Caio Gilli. O almoço foi servido ao meio-dia na concentração Vidigal Guimarães, seguido de um período de descanso.

No turno da tarde, os jogadores retornaram ao campo e iniciaram o aquecimento no gramado. Na sequência, o treino foi dividido em duas partes. Na primeira etapa, Carpini e sua comissão trabalharam construção de jogadas ofensivas, com finalizações e confrontos individuais, buscando melhorar a tomada de decisão no terço final do campo.

Já na segunda parte, o foco foi a intensidade em campo reduzido, com três equipes formadas por oito atletas cada. Os times se enfrentaram em sistema de revezamento. Dois jogavam, enquanto o terceiro oferecia apoio posicionado nas laterais e fundos dos gols, contribuindo para a dinâmica dos lances.

Paralelamente, os goleiros realizaram trabalhos específicos da posição, sob comando dos preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse. O grupo voltará a labuta nesta quinta-feira, 3, em dois períodos.

No Departamento Médico, o zagueiro Neris segue em processo de transição. Pela manhã, fez tratamento e treinou na academia, orientado pela fisioterapia. No período da tarde, passou por mais uma sessão fisioterápica e realizou corrida leve no gramado.

O Leão da Barra voltará a campo e terá dois compromissos decisivos. No dia 8 de julho, o time Colossal enfrenta o Confiança, às 21h30, no Barradão, em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Quatro dias depois, no 12 de julho, a equipe volta a campo pelo Brasileirão, contra o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada.