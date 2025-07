Bahia e Vitória prestam condolências pela morte de Diogo Jota

O atacante Diogo Jota, do Liverpool e da seleção de Portugal, morreu em um acidente de carro na Espanha. Bahia e Vitória prestaram homenagens ao jogador e ao irmão, também vítima da tragédia. - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O futebol acordou de luto nesta quinta-feira, 3. A trágica notícia da morte de Diogo Jota, que defendia as camisas do Liverpool e da seleção de Portugal, após um acidente de carro fatal na Espanha, abalou as estruturas do cenário futebolístico mundial. A comunidade do futebol — e até mesmo atletas de outros esportes — está prestando homenagens ao ex-jogador, e a dupla Ba-Vi também se mobilizou.

Em publicações nas redes sociais, Bahia e Vitória prestaram condolências a Jota e ao irmão, André Silva, que também acabou falecendo no acidente.

“Descanse em paz, Diogo. Nossas condolências a família, amigos, fãs, seleção portuguesa e Liverpool”, escreveu o perfil oficial do Bahia no X, antigo twitter.

🏴 Descanse em paz, Diogo.



Nossas condolências a família, amigos, fãs, seleção portuguesa e Liverpool. #NotaDePesar https://t.co/K5qYwyuKkg — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 3, 2025

No instagram, o Vitória lamentou o ocorrido e prestou sentimentos às famílias e a todas as pessoas que os amavam: “Que encontrem conforto neste momento de dor”.

CBF lamenta tragédia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também lamentou o acidente de automóvel ocorrido na Espanha nas primeiras horas desta quinta-feira, 3, que tirou a vida dos jogadores Diogo Jota e André Silva. Neste momento de muita tristeza e dor, a entidade presta solidariedade aos familiares e amigos dos atletas, aos seus respectivos clubes e às federações de Portugal e Inglaterra.

"Estamos todos consternados. Uma tragédia que nos comove profundamente. Manifesto aqui o nosso pesar aos familiares e amigos dos atletas, aos clubes, aos nossos amigos das federações portuguesa e inglesa. O futebol mundial está de luto", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

O ocorrido

A tragédia aconteceu por volta de 0h30 no horário local (19h30 de quarta-feira em Brasília), no município de Cernadilla, na província de Zamora — cerca de 300 quilômetros a noroeste de Madrid.

De acordo com autoridades espanholas, o pneu da Lamborghini conduzida por Jota estourou durante uma ultrapassagem, fazendo com que o veículo saísse da pista e pegasse fogo. Ambos os ocupantes morreram no local.

Jota deixou a esposa e três filhos

Recentemente, no dia 22 de junho, Diogo Jota havia se casado com sua companheira, Rute Cardoso. O casal tem três filhos. Em uma publicação nas redes sociais, escreveram: “Sim, para sempre”.