Diogo Jota morre duas semanas após casamento

Atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, Diogo Jota, morre aos 28 anos após acidente trágico na Espanha. Irmão André Silva também faleceu.

O futebol português e mundial amanheceu em choque nesta quinta-feira, 3. O atacante Diogo Jota, de 28 anos, que defendia o Liverpool e a seleção de Portugal, morreu em um grave acidente de carro na Espanha. O irmão do jogador, André Silva, também não resistiu.

Recentemente, no dia 22 de junho, Diogo Jota havia se casado com sua companheira, Rute Cardoso. O casal tem três filhos. Em uma publicação nas redes sociais, escreveram: “Sim, para sempre”.

Luto

A tragédia aconteceu por volta de 0h30 no horário local (19h30 de quarta-feira em Brasília), no município de Cernadilla, na província de Zamora — cerca de 300 quilômetros a noroeste de Madri. De acordo com autoridades espanholas, o pneu da Lamborghini conduzida por Jota estourou durante uma ultrapassagem, fazendo com que o veículo saísse da pista e pegasse fogo. Ambos os ocupantes morreram no local.

A notícia causou comoção entre clubes, instituições e lideranças do esporte. O Liverpool FC, clube onde o atacante brilhou e conquistou títulos importantes como a Premier League, emitiu nota oficial: “O clube está arrasado. Trata-se de uma perda inimaginável”.

A federação inglesa de futebol também lamentou: “Jota era não apenas um jogador fantástico, mas uma pessoa extraordinária, respeitada por todos os seus companheiros de equipe e adversários”.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, expressou profundo pesar em nome da entidade:

“Todo o futebol português está completamente arrasado com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta manhã, em Espanha. Muito mais do que um jogador incrível, com quase 50 convocações pela seleção nacional, Diogo Jota era uma pessoa extraordinária, alguém com uma alegria contagiante e uma referência na própria comunidade.

Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, expresso as minhas mais profundas condolências à família e aos amigos de Diogo e André Silva, bem como ao Liverpool FC e ao FC Penafiel, os clubes onde jogou futebol”.

Proença informou ainda que a FPF solicitou à UEFA um minuto de silêncio antes da partida entre Portugal e Espanha pelo Campeonato Europeu Feminino. “A perda de Diogo e André representa perdas irreparáveis para o futebol português e tudo faremos, diariamente, para honrar o seu legado”.

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, também se manifestou: “A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. É um dia triste para o futebol e para o esporte nacional e internacional.”

Diogo Jota fez história com a camisa do Liverpool, sendo um dos protagonistas do título inglês na temporada encerrada em maio. Revelado pelo FC Paços de Ferreira e com passagem marcante pelo FC Porto e Wolverhampton, consolidou-se como um dos atacantes mais respeitados da Europa.