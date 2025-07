Duelo decisivo do Bahia na Copa do Brasil sofre alteração na data

Jogo de volta entre Bahia e Retrô muda para 6 de agosto - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O duelo decisivo do Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil sofreu alteração na data. A partida de volta contra o Retrô, antes prevista para uma terça-feira, dia 5 de agosto, na Arena Pernambuco, em Recife, às 19h30, agora será realizada no dia seguinte, na quarta-feira, dia 6 de agosto, às 21h30.

⚠️ Mudança no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Bahia x Retrô na Arena Pernambuco será dia 6, quarta-feira, e não mais dia 5, terça. Às 21h30, com transmissão do Amazon Prime Video #BBMP https://t.co/r4C1VsJM3h — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 2, 2025

O jogo de ida, no entanto, permanece inalterado. O confronto está marcado para o dia 30 deste mês, às 19h30, desta vez na Arena Fonte Nova.

Premiação milionária

Apenas por estar nas oitavas de final da competição, o Bahia já faturou aproximadamente R$ 3.638.250. Caso avance às quartas, o Tricolor de Aço vai arrecadar mais R$ 4.740.750.

Bahia tenta quebrar tabu histórico na Copa do Brasil

Na busca por uma vaga nas quartas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro, a equipe comandada por Rogério Ceni busca colocar ponto final em mais um tabu histórico.

Com 34 participações, o Esquadrão é um dos times que mais disputou o torneio, mas nunca conseguiu passar das quartas de final da Copa do Brasil, tendo chegado nessa fase nove vezes, e sendo eliminado em todas as ocasiões.