Bahia treina forte de olho no Fortaleza pela Copa do Nordeste

O Bahia realizou treino técnico-tático nesta terça-feira, 1, no CT Evaristo de Macedo, sob comando de Rogério Ceni. Equipe se prepara para encarar o Fortaleza pelas quartas da Copa do Nordeste. - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia segue a preparação para o retorno aos gramados. Nesta terça-feira, 1, o elenco tricolor realizou mais uma sessão de treinos no CT Evaristo de Macedo, de olho no confronto da próxima quarta-feira, 9, contra o Fortaleza, em jogo único pelas quartas de finais da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova.

O treino

A atividade do dia começou com uma ativação com bola sob comando do preparador físico José Mário Campeiz. Em seguida, o técnico Rogério Ceni conduziu um trabalho técnico tático com o grupo dividido em três equipes.

Depois, o comandante tricolor organizou um trabalho tático, no qual instruiu os atletas e fez correções de posicionamento. Em seguida, o elenco foi liberado e, ao contrário dos últimos dias — quando treinaram em dois turnos —, os jogadores retornarão ao CT Evaristo de Macedo apenas nesta quarta-feira, 2.