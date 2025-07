Ademir valoriza pausa e projeta decisão com o Fortaleza pelo Nordestão

Atacante Ademir durante entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O atacante Ademir concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 1, e abordou pontos importantes no retorno do elenco tricolor aos treinos, após o período de recesso. A pausa, segundo o jogador, foi essencial para a recuperação física e mental do elenco do Bahia, que terá pela frente uma maratona decisiva de partidas em julho.

"Avalio a pausa como um momento positivo para o descanso, considerando a intensa sequência de jogos que tivemos no primeiro semestre. Esse tempo de preparação que estamos tendo agora permitiu a renovação das energias físicas e mentais", afirmou Ademir.

O Bahia terá pela frente nove partidas em 28 dias, disputando Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A primeira delas é o duelo único das quartas de final do Nordestão, diante do Fortaleza, marcado para o dia 9 de julho, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

"Será uma partida difícil. Acompanhamos o que está acontecendo com eles, a pressão que estão enfrentando e como isso pode motivá-los a buscar uma reação. Portanto, devemos estar preparados para não cair na armadilha de subestimar o adversário", alertou o atacante, destacando o caráter decisivo do confronto:

"Mesmo jogando em casa, sabemos que será um jogo eliminatório. Precisamos nos dedicar ao máximo, pois é uma partida única. Deveremos aproveitar o fator casa, o apoio da nossa torcida e todo o trabalho que temos desenvolvido para conquistar a classificação", afirmou.

Além do Fortaleza, o Bahia enfrentará, também em casa, Atlético-MG (pelo Brasileirão) e América de Cali (pela Sul-Americana). Para Ademir, jogar em casa neste momento é um diferencial importante:

"É extremamente importante iniciar a temporada em casa, buscando grandes atuações e vitórias. Jogar com o apoio incondicional do nosso torcedor nos fortalece. Estar em casa, com a confiança em alta, nos permite obter resultados positivos para avançar nas competições", declarou

Por fim, Ademir comentou o desafio do calendário brasileiro, com uma carga de jogos intensa em julho:

"Este é o calendário do futebol brasileiro. Sabemos que é desgastante, mas somos privilegiados por estar nesse esporte apaixonante. O clube nos oferece toda a estrutura necessária para que estejamos bem física e mentalmente".

"Nosso objetivo é dar o nosso melhor, sem nos preocuparmos com a quantidade de jogos, pois sabemos que muitos gostariam de estar em nosso lugar. Acredito que este ano reserva grandes conquistas para nós", concluiu.