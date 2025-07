TREINO Cauly se reapresenta em manhã de treinos técnicos sob comando de Ceni O meio-campista foi o último do elenco tricolor a se reapresentar após as férias Por Téo Mazzoni 30/06/2025 - 16:56 h

Cauly reapareceu no CT Evaristo de Macedo e participou do treino técnico com o elenco do Bahia nesta segunda, 30, sob comando de Rogério Ceni. - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O elenco do Bahia realizou mais uma sessão de treinos na manhã desta segunda-feira, 30, e desta vez com uma novidade: o meio-campista Cauly. O jogador se reapresentou no CT Evaristo de Macedo. O grupo terá outro treino nesta tarde O treino O terceiro dia de treino após as férias de intertemporada teve início com uma atividade física de ativação, e na sequência os jogadores participaram de dois trabalhos técnicos sob comando do treinador Rogério Ceni. Leia Também: Kayky deixa Manchester City e assina com o Bahia em definitivo Ex-Bahia vive de história de cinema com lesão e gol do título; assista Rogério Ceni comanda segundo dia de treino do Bahia após férias Na primeira atividade, o elenco foi dividido em cinco grupos em um trabalho com foco na posse e recuperação de bola com pressão. Dois times se enfrentaram em campo reduzido, com objetivo de manter a bola e marcar gols nas quatro metas espalhadas pelo campo. Em seguida, divididos em dois grupos, o elenco passou a se enfrentar em um trabalho que utilizou toda extensão do campo. Os goleiros participaram de um treino específico para posição com o preparador Duda Varjão, e em seguida participaram dos trabalhos técnicos com os demais jogadores.

