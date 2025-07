Kayky deixa Manchester City e assina com o Bahia em definitivo

Atacante Kayky, do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia anunciou nesta segunda-feira, 30, a contratação em definitivo do atacante Kayky. O jogador pertencia ao Manchester City e estava em sua segunda passagem por empréstimo no Tricolor Baiano. Agora, Kayky assina com o Bahia em contrato em definitivo, válido até o fim de 2029.

Kayky tem 22 anos e foi ainda muito jovem para o Manchester City, sendo considerado a principal joia da sua geração ao deixar o Fluminense. O atacante, no entanto, sofreu com lesões e com a pouca sequência, sem se destacar no clube inglês.

Após a aquisição do Bahia pelo Grupo City, Kayky chegou para sua primeira passagem no Tricolor, por empréstimo, em 2023. Na ocasião, marcou 4 gols e deu 5 assistências em 28 jogos, mas acabou devolvido meses antes do final do contrato por sofrer uma grave lesão no joelho.

Kayky ficou mais de um ano sem entrar em campo, foi emprestado ao Sparta Rotterdam, mas não teve minutos. Assim, foi novamente emprestado ao Bahia para a temporada 2025, acumulando 2 gols e 4 assistências em 20 jogos.

O Bahia já é o clube que Kayky mais atuou na carreira, com 48 jogos, 6 gols e 9 assistências. Em 2025 foi dele o gol que selou a conquista do Campeonato Baiano, contra o Vitória, em pleno Barradão.