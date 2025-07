Ex-Bahia vive de história de cinema com lesão e gol do título; assista

Ex-atacante do Bahia Hugo Rodallega supera lesão e faz gol do título colombiano - Foto: Reprodução / Instagram / @santafe_oficial

A cena foi forte, simbólica e comovente. Hugo Rodallega, atacante com passagem pelo Bahia, protagonizou um dos momentos mais emocionantes do futebol sul-americano nesta temporada. Mesmo lesionado, ele marcou o gol que deu ao Independiente Santa Fé o título do Campeonato Colombiano diante do Independiente Medellín, em Bogotá.

O camisa 11, que atuou no Esquadrão de Aço entre 2022 e 2023, foi às lágrimas ainda em campo, aos 33 minutos do segundo tempo, após sentir uma lesão muscular. Mas recusou-se a sair. Mancando, com limitações visíveis, permaneceu no jogo e foi justamente ele quem marcou o gol da vitória por 2 a 1, que garantiu o décimo título nacional do clube colombiano.

A imagem de Rodallega emocionado, chorando de dor e, logo em seguida, vibrando com o gol do título, rapidamente viralizou nas redes sociais. A cena resume a essência da superação no futebol: resiliência, entrega e liderança técnica em um momento decisivo.

Assista

This is unreal. Hugo Rodallega was in tears after picking up an injury, it looked like he’d be subbed off but then scores the championship-winning goal for Santa Fe moments later. Barclays heritagepic.twitter.com/VBUMUYb1eP — Jack Kenmare (@jackkenmare_) June 30, 2025

Artilheiro e símbolo da conquista

Aos 39 anos, o ex-tricolor baiano alcançou um feito expressivo: com o gol marcado na final, chegou a 16 gols na temporada, se consolidando como artilheiro do Campeonato Colombiano. Além disso, coroou um ciclo de recuperação pessoal e esportiva desde sua saída do futebol brasileiro.

No Bahia, Rodallega somou 19 gols em 58 partidas e conquistou o carinho da torcida, especialmente pelos gols decisivos na Série B. Agora, na Colômbia, vive o auge emocional da carreira ao comandar o Santa Fé ao topo do país.

Reconhecimento

A imprensa colombiana e os torcedores não pouparam elogios ao veterano. Chamado de “símbolo da raça” pelo jornal El Tiempo, Rodallega ganhou destaque também internacionalmente por sua atuação heroica, que o transformou em um dos grandes nomes da temporada sul-americana.