TREINO Rogério Ceni comanda segundo dia de treino do Bahia após férias Elenco tricolor volta aos trabalhos no CT com vídeo de Ceni, treinos reduzidos e atividades táticas Por Téo Mazzoni 29/06/2025 - 13:13 h

Bahia retorna aos treinos após pausa e realiza atividades com foco tático no CT. Rogério Ceni orienta o elenco em campo reduzido e com vídeo técnico. - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco do Bahia se apresentou para o segundo dia de treino após o pequeno período de férias. No CT Evaristo de Macedo, os jogadores realizaram atividades na manhã deste domingo, 29. Os atletas voltam a treinar nesta segunda-feira, 30, em dois turnos, novamente no CT. O treino No primeiro momento, os atletas se reuniram no auditório para acompanhar um vídeo com orientações do técnico Rogério Ceni. Em seguida, o grupo seguiu rumo aos campos para um aquecimento com bola. Leia Também: Zagueira do Bahia é convocada para disputar a Copa América Nova pesquisa aponta queda do Bahia e avanço do Vitória entre torcidas Goleiro especulado no Bahia deixa clube e fica livre no mercado Na sequência, os jogadores também fizeram enfrentamentos de três contra três e um contra um, em campo reduzido. Por fim, o comandante tricolor orientou uma atividade tática. Fora da atividade, o zagueiro Kanu e o meio-campista Erick continuaram suas recuperações na fisioterapia.

