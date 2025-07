Nova pesquisa aponta queda do Bahia e avanço do Vitória entre torcidas

Bahia perde posição em ranking e Vitória se aproxima - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Que as torcidas de Bahia e Vitória estão entre as maiores do Nordeste, e também do Brasil, todo mundo sabe. No entanto, um novo levantamento realizado pelo instituto AtlasIntel apontou uma variação frente à última pesquisa — feita em agosto de 2024. O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 25 deste mês, em 619 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de 2%.

Queda do Bahia e crescimento do Vitória

Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 28, o instituto AtlasIntel registrou uma queda de 0,4% na torcida azul, vermelha e branca, o que significou a queda de uma posição no ranking de maiores torcidas do Brasil, caindo da 12ª posição para o 13º lugar, com 2,4% das respostas.

Já do lado vermelho e preto, o levantamento foi motivo de comemoração. Se na pesquisa do ano passado o Leão da Barra aparecia na 17ª colocação no ranking de maiores torcidas, o levantamento atual apontou o crescimento de 0,1%, que foi o suficiente para a equipe subir até a 15ª posição, somando 1,7% das respostas — ultrapassando Fortaleza e Ceará, que obtiveram variações de negativas de 0,7% e 0,5%, respectivamente.

Com o crescimento, o Vitória entrou no Top-15 de maiores torcidas do país e diminuiu a distância para o rival Bahia, que em 2024 era de 1,2%, e agora é de “apenas” 0,7% de variação. Apesar do crescimento, a diferença para o Sport, que antes era de 0,2%, aumentou para 0,7%, uma vez que a equipe de Recife obteve um crescimento de 0,6% de variação e “colou” no Esquadrão entre as maiores torcidas do Nordeste.

Veja o ranking o completo das maiores torcidas do Brasil atualizado (Junho/2025):

Flamengo - 20,6%

Corinthians - 13,9%

São Paulo - 10,1%

Palmeiras - 7,8%

Cruzeiro - 6%

Vasco - 6%

Grêmio - 4,6%

Atlético - 3,6%

Botafogo - 3,6%

Internacional - 3,3%

Santos - 3,1%

Fluminense - 2,6%

Bahia - 2,4%

Sport - 2,4%

Vitória - 1,7%

Ceará - 1,1%

Fortaleza - 1,0%

Metodologia

A AtlasIntel destacou que a pesquisa ofereceu um retrato fiel da população interessada em futebol, pois elimina possíveis interferências externas, como constrangimento do entrevistado ou influências do ambiente. O anonimato e a aleatoriedade garantem mais liberdade nas respostas e equilibram as variações de perfil entre os torcedores de todo o país.