Goleiro especulado no Bahia deixa clube e fica livre no mercado

Moisés Ramírez, goleiro do Independiente del Vale - Foto: Divulgação | IDV

Um dos primeiros jogadores especulados na 'Era City' no Bahia, o goleiro Moisés Ramírez está de saída do Independiente del Valle, do Equador. O jogador de 24 anos tinha contrato até o final da temporada, mas teve seu vínculo rescindido em comum acordo com a equipe, que defendia desde 2020, e está livre para assinar com qualquer clube.

Equatoriano, Ramírez foi ventilado no Tricolor em dezembro de 2022, quando o clube começou a se movimentar para montar o time que entrou em campo durante o ano de 2023. O fato do treinador na época ser o português Renato Paiva, campeão nacional pelo Independiente del Valle ao lado do atleta, esquentava os rumores da possível contratação.

Apontado como uma das maiores promessas do Equador, o goleiro foi um dos principais nomes da geração mais vencedora do clube, que foi campeão da Copa e da Recopa Sul-Americana, em 2022 e 2023, respectivamente. Além disso, o jogador levantou o troféu da Liga Equador, em 2021, e da Supertaça, em 2023.

O jogador, no entanto, perdeu a titularidade nesta temporada e mostrou interesse em sair do clube. Santiago Moralez, diretor geral da equipe, revelou detalhes dos bastidores dessa história, confessando que Ramírez "não estava satisfeito no clube porque não era o titular".

“Ele não estava satisfeito no clube, talvez porque não era o titular. Por isso, chegamos a um acordo que permita a ele seguir sua carreira e evolução em outro lugar", disse o dirigente ao portal 'Footboom'.

Confira o pronunciamento oficial:

Nesta temporada, Moisés jogou apenas seis partidas e esteve em campo pela última vez no dia 23 de maio, ficando de fora dos últimos três jogos do clube equatoriano.