Bahia lançará camisa inspirada no Superman para usar em jogos oficiais

Superman e Lindona, mascotes oficiais do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A parceria inédita entre o Bahia, a Warner Bros. Pictures e a Warner Bros. acabaram de ganhar novos capítulos nesta sexta-feira, 27. Após prometer uma série de ações especiais até o lançamento do novo filme 'Superman: Legacy', O Esquadrão de Aço, que detém o personagem 'Super Homem' como mascote, vai lançar uma camisa especial sobre o tema que será usada em jogos oficiais.

De acordo com a jornalista Clara Albuquerque, da TNT Sports, o novo uniforme faz parte de uma coleção especial que terá vendas limitadas e será divulgado na primeira quinzena de julho, próximo do lançamento oficial do filme — dia 10 do próximo mês.

A atriz Rachel Brosnahan, que viverá Lois Lane em Superman, postou uma foto nesta tarde e deu um pequeno spoiler da nova camisa do Bahia, que possui a cor predominantemente vermelha na parte de trás, detalhe que pode simular a capa do personagem. Além de mangas azuis, a peça também possui números e letras na cor amarela, em homenagem às cores do uniforme do Super-Homem.

Veja a foto:

Foto publicada por Rachel Brosnahan | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A camisa, inclusive, foi enviada à atriz diretamente das mãos do meio-campista Jean Lucas, do Tricolor, em visita ao Rio de Janeiro nesta semana. Ainda de acordo com a TNT Sports, a Puma — produtora oficial de materiais esportivos do Tricolor — e a DC Studios, estúdio de cinema e subsidiária da Warner Bros., também estão participando da colaboração.

Origem da relação

A relação entre o Bahia e o Superman não surgiu nos dias atuais, já que o clube utiliza o personagem como mascote oficial desde 1979, quando o cartunista Ziraldo desenhou uma versão do herói vestindo a camisa do time azul, vermelho e branco.

Homenagem feita pelo Bahia para o cartunista Ziraldo, criador de 'O Menino Maluquinho' | Foto: Divulgação | ECBahia

Além disso, o Tricolor também é chamado de "Esquadrão de Aço" desde 1946, quando o jornalista Aristóteles Góes usou pela primeira vez a expressão em manchete no Jornal A TARDE. O termo, que logo caiu nas graças da torcida, é até hoje uma das alcunhas usadas para fazer menção ao time.