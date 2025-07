Atriz de Superman posta foto de camisa do Bahia; veja

Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Rachel Brosnahan (Maravilhosa Sra. Maisel), que interpreta Lois Lane em Superman, próximo filme do Homem de Aço, que é dirigido por James Gunn (Guardiões da Galáxia), publicou uma foto da camisa do Bahia em seu perfil oficial no Instagram na quinta-feira, 26.

A artista passou pelo Brasil ao lado de Gunn e de David Corenswet, ator que dá vida ao herói nas telonas, para divulgar o longa. O trio desembarcou no Rio de Janeiro.

Veja a foto:

Foto publicada por Rachel Brosnahan | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bahia e Warner Bros. firmam parceria

O Esporte Clube Bahia SAF fechou uma parceria inédita com a Warner Bros. Pictures e a Warner Bros. A colaboração, que celebra o legado de um dos super-heróis mais icônicos da cultura pop, promete uma série de ações especiais até o lançamento do novo filme Superman.

A parceria, divulgada no dia 18 de abril, no Dia do Superman, resgata uma história única, inspirada no imaginário do super-herói da DC Comics, que influenciou a criação do mascote do clube baiano há quase 50 anos.

Em 1979, o cartunista Ziraldo, criador de O Menino Maluquinho, foi responsável por criar o mascote oficial do Bahia — o Super-Homem Tricolor. Inspirado diretamente no herói, o personagem representa o espírito vibrante da torcida e permanece como símbolo do clube até hoje.

Elenco no Rio de Janeiro

A viagem ao Rio de Janeiro começou com uma visita em um dos lugares mais altos da cidade: o Cristo Redentor. Na sequência, diretor e atores se encontraram com parte da imprensa brasileira e latino-americana em uma coletiva de imprensa realizada na Casa de Santa Teresa, outro ponto da cidade de tirar o fôlego que se destaca por sua vista deslumbrante.

Em seguida, o trio teve a oportunidade de se aproximar ainda mais da cultura carioca. Em um quiosque na Praia de Ipanema, eles foram recebidos por influenciadores brasileiros e latino-americanos para uma tarde de interações e troca cultural. Entre um mate gelado, caipirinha, água de coco e muitas risadas, os talentos conversaram de forma descontraída com os criadores de conteúdo que participaram da ação.

A noite foi marcada por um encontro com o público, em um evento especial realizado no Cine Odeon, no centro do Rio de Janeiro. O cinema foi transformado na Fortaleza da Solidão, o santuário secreto do Superman, que foi palco do encontro entre os fãs brasileiros e o diretor e os atores, que puderam sentir de perto todo o amor e carinho de centenas de pessoas.

A passagem pelo Rio de Janeiro encerrou na terça-feira, 24 de junho, com uma agenda de encontros com a imprensa e influenciadores.

Superman é o primeiro longa-metragem da DC Studios a chegar às telonas, com sua estreia marcada para 10 de julho nos cinemas de todo o mundo. Distribuído pela Warner Bros. Pictures, James Gunn assume a nova história do super-herói, no recém-imaginado universo DC.

O filme é estrelado por David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult (Nosferatu) como Lex Luthor.

Assista ao trailer de Superman: