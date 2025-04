Superman abre nova fase da DC com vídeo emocionante dos bastidores

A produção não ficou de fora das celebrações do Superman Day - Foto: Reprodução

O novo Superman foi celebrado nesta sexta-feira, 18, com um vídeo de bastidores divulgado pelo DC Studios. A homenagem, lançada no Superman Day, destacou o entusiasmo da equipe criativa e do elenco com o projeto, apontado como o marco inicial de uma nova era para a DC nos cinemas.

Mesmo sem um novo trailer, a produção não ficou de fora das comemorações promovidas pela DC, Warner e outras empresas. O vídeo mostra os bastidores do aguardado filme e reforça a importância emocional do personagem para os envolvidos.



Tudo sobre o novo Superman

David Corenswet (Pearl) assume o papel de Clark Kent. O elenco ainda conta com Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane, Nicholas Hoult (Nosferatu) como Lex Luthor, Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen e Wendell Pierce como Perry White.

Além dos personagens clássicos, o longa terá participações de heróis e vilões do universo DC, como Nathan Fillion no papel do Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced como Mulher-Gavião, Edi Gathegi como Sr. Incrível e Anthony Carrigan como Metamorfo. María Gabriela De Faria interpreta a Engenheira, que aparecerá futuramente no filme A Autoridade. É esperado que a Supergirl de Milly Alcock faça uma aparição especial.

Com roteiro e direção de James Gunn, o longa vai retratar um Clark Kent mais jovem, no início da carreira como repórter em Metrópolis e em seus primeiros passos como herói. Gunn, agora também à frente do novo DCU, será o responsável por supervisionar todas as produções desse universo, incluindo os futuros projetos 'Lanternas Verdes', 'Supergirl' e 'Batman: The Brave and the Bold'.

Com estreia marcada para 10 de julho de 2025, Superman é o primeiro filme do novo DCU. A cronologia da nova franquia, no entanto, já foi iniciada com a série animada Comando das Criaturas, atualmente disponível na Max.

Veja o vídeo: