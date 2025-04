10 melhores séries do Prime Video para ver e maratonar no feriado

Cineinsite A TARDE selecionou 10 títulos disponíveis no Prime Video - Foto: Divulgação | Prime Video

Com o feriadão da Semana Santa, muita gente aproveita a folga para descansar e colocar as séries em dia. Se você está procurando o que maratonar nos próximos dias, o Cineinsite A TARDE selecionou 10 títulos disponíveis no Prime Video que prometem entreter diferentes estilos de público.

Entre estreias recentes e séries que já marcaram época, a lista vai do suspense ao humor, passando por fantasia, ação e dramas de arrancar lágrimas. É só dar o play e curtir — sozinho, com a família ou com os amigos.

Confira as sugestões de séries para maratonar:

FALLOUT

Na série Fallout, a trama se passa em um futuro distópico, resultado de uma realidade alternativa onde avanços tecnológicos após a Segunda Guerra Mundial culminaram em um apocalipse nuclear.

Duzentos anos depois, os poucos sobreviventes que viveram protegidos em luxuosos abrigos subterrâneos — os chamados Safehouses — são obrigados a emergir e encarar um mundo devastado, marcado pela violência e por perigos que vão muito além da radiação.

HANNIBAL

Will Graham é um brilhante investigador do FBI com uma habilidade rara: ele consegue se colocar no lugar dos criminosos e reconstruir mentalmente as cenas dos assassinatos que investiga.

Esse dom, embora eficaz, cobra um alto preço psicológico, levando Graham a buscar ajuda do enigmático psiquiatra Hannibal Lecter. O que ele ainda não sabe é que Lecter guarda um segredo sombrio — e está longe de ser um terapeuta comum.

ENTREVISTA COM O VAMPIRO



A série acompanha Louis de Pointe du Lac, um vampiro centenário que decide revelar sua história a um jornalista, em uma entrevista carregada de memórias intensas e conflitos existenciais.

Baseada no romance homônimo de Anne Rice, a trama mergulha na complexa relação de Louis com o carismático e imprevisível Lestat, explorando os dilemas da imortalidade, do amor e da perda ao longo dos séculos.

O SENHOR DOS ANÉIS: OS ANÉIS DE PODER



Muito antes da jornada de Frodo, Os Anéis de Poder explora a Segunda Era da Terra-Média, um período de paz aparente marcado pela forja dos grandes anéis, ascensão e queda de reinos, e o ressurgimento de um mal ancestral.

A série acompanha novos e conhecidos personagens enfrentando ameaças sombrias, enquanto legados heroicos são esculpidos em meio ao início da escuridão que moldaria o destino do mundo.

THIS IS US



A trama acompanha a emocionante trajetória da família Pearson, pais de trigêmeos — Kevin, Kate e Randall — em diferentes fases da vida.

A série intercala passado e presente para explorar os laços familiares, revelando como experiências, traumas e afetos moldam cada personagem ao longo das décadas.

THE OFFICE



A série mostra o dia a dia dos funcionários da Dunder Mifflin, uma empresa de suprimentos de papel em Scranton, na Pensilvânia. Liderados pelo excêntrico e imaturo gerente Michael Scott, os colaboradores vivem situações inusitadas e hilárias que revelam as complexidades das relações no ambiente de trabalho.

Com humor ácido e formato de falso documentário, a série destaca as peculiaridades de cada personagem e como elas impactam a convivência no escritório.

RODA DO TEMPO

A trama de A Roda do Tempo acompanha Moiraine, integrante das Aes Sedai — uma poderosa ordem feminina de praticantes de magia.

Em meio a uma profecia antiga, ela parte em uma jornada ao lado de cinco jovens do pacato vilarejo de Dois Rios. Acredita-se que um deles seja a reencarnação do lendário Dragão, figura destinada a salvar ou destruir o mundo, tornando a missão tão perigosa quanto decisiva para o futuro da humanidade.

DR. HOUSE

O Dr. Gregory House é um brilhante, porém cético e mal-humorado médico especializado em infectologia e nefrologia. Conhecido por seus diagnósticos geniais e pouco convencionais, ele prefere manter distância emocional dos pacientes do fictício hospital Princeton-Plainsboro.

Ao lado de uma equipe de médicos escolhida por critérios nada ortodoxos, House enfrenta os casos mais complexos e misteriosos da medicina, desafiando regras, protocolos e, muitas vezes, a própria ética profissional.

THE BOYS



Quando os super-heróis abusam de seu poder e fama, colocando a população em risco, um grupo de vigilantes foras-da-lei se une para combater a corrupção. Conhecidos como "Os Meninos", Billy Butcher e sua equipe monitoram esses heróis e evitam o surgimento de novas ameaças.

Após um trágico acidente, Hughie se junta ao grupo, buscando vingança pela morte de sua namorada, causada por A-Train, um super-herói com super-velocidade. Juntos, eles desvendam um grande esquema de corrupção envolvendo a empresa Vought, que controla o mercado de heróis mundialmente.

SR. E SRA. SMITH

A série acompanha John e Jane, dois desconhecidos que deixam suas antigas vidas para trás e se tornam parceiros no casamento e na espionagem.

Recrutados por uma agência secreta, eles enfrentam missões perigosas que testam suas habilidades e seu relacionamento. À medida que se aproximam, o casal precisa lidar com novas emoções, mostrando que, além de serem mestres na espionagem, também são capazes de salvar sua relação, já que o divórcio não é uma opção para assassinos profissionais.