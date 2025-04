Saiba quem é a Surfista Prateada mulher no novo Quarteto Fantástico

Foi revelada uma nova versão do Surfista Prateado - Foto: Reprodução | Youtube

O Marvel Studios divulgou nesta quinta-feira, 17, o primeiro trailer de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, que estreia em 24 de julho nos cinemas. O longa marca a estreia da primeira família de heróis da Marvel no MCU, com direção de Matt Shakman (WandaVision), e traz Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon-Moss Bachrach nos papéis principais.

Mas o que mais chamou atenção dos fãs foi a revelação de uma nova versão do Surfista Prateado. No lugar de Norrin Radd, será Shalla-Bal, imperatriz imortal de Zenn-La, quem assumirá o posto de arauto de Galactus. A personagem será interpretada por Julia Garner, conhecida por suas atuações em 'Ozark', 'Inventando Anna' e 'A Assistente'.



Nos quadrinhos, Shalla-Bal foi o grande amor de Norrin Radd, que se sacrificou para salvar seu planeta natal e acabou se tornando o Surfista Prateado original. Antes de partir com Galactus, ele avisa que os dois jamais poderiam se ver novamente, já que sua missão é encontrar planetas sem vida inteligente para alimentar o devorador de mundos.

A transformação de Shalla-Bal em Surfista Prateada aconteceu pela primeira vez na HQ Terra X, lançada em 1999. A história se passa em um futuro pós-apocalíptico onde ela ganha os mesmos poderes cósmicos de Norrin Radd. A personagem retorna em outras versões do multiverso Marvel, como em Quarteto Fantástico #244, onde Frankie Raye, ex-namorada do Tocha Humana, assume temporariamente o papel de arauto. Ela se torna fria e distante sob influência de Galactus, até ser confrontada por Norrin.

Além de Shalla-Bal, o novo filme contará com o temido Galactus, vivido por Ralph Ineson, consolidando a entrada de um dos maiores vilões do universo Marvel no cinema.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!