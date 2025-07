Elenco do Bahia se reapresenta neste sábado visando maratona de jogos

Bahia se reapresenta neste sábado e mira sequência decisiva com Nordestão, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana após pausa no calendário de junho - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Acabou o milho, acabou a pipoca! Após duas semanas de férias concedidas ao elenco tricolor, os atletas vão se reapresentar no CT Evaristo de Macedo neste sábado, 28.

O próximo compromisso do Bahia ainda está relativamente distante — 9 de julho, uma quarta-feira, às 21h30, contra o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final do Nordestão —, no entanto, visando manter o condicionamento dos jogadores para alcançar o máximo desempenho na intensa maratona de jogos do calendário, a diretoria optou pelo retorno aos treinos com alguns dias de antecedência.

Maratona de jogos

Depois da pausa no calendário, o Bahia enfrentará uma nova maratona de jogos. A partir do primeiro confronto após o recesso (contra o Fortaleza), a equipe comandada por Rogério Ceni entrará em campo nove vezes em apenas 28 dias, o que configura cerca de uma partida a cada três dias.

Veja

Copa do Nordeste: Bahia x Fortaleza - 09/07;

Brasileirão: Bahia x Atlético-MG - 12/07;

Copa Sul-Americana: Bahia x América de Cali (COL) - 15/07;

Brasileirão: Fortaleza x Bahia - 19/07;

Copa Sul-Americana: América de Cali (COL) x Bahia - 22/07;

Brasileirão: Bahia x Juventude - 27/07;

Copa do Brasil: Bahia x Retrô - 30/07;

Brasileirão: Sport x Bahia - 02/08;

Copa do Brasil: Retrô x Bahia - 05/08.

Balanço do primeiro semestre

Após vencer o Red Bull Bragantino com autoridade no dia 12 de junho, o Tricolor de Aço garantiu a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e entrou no período de recesso com um balanço extremamente positivo no primeiro semestre de 2025.

Entre janeiro e junho, o Bahia entrou em campo 44 vezes — em cinco competições diferentes —, somando 24 triunfos, 11 empates e nove derrotas, alcançando importantes marcas durante o período: título de campeão Baiano; classificação para as quartas de final do Nordestão de forma invicta; vaga assegurada nas oitavas de final da Copa do Brasil; e permanência dentro do G-6 do Brasileirão Série A.

No primeiro semestre do ano, o único insucesso do Esquadrão foi a eliminação na Copa Libertadores, mesmo após ter chegado a liderar o considerado “Grupo da Morte” da competição, caindo depois de três derrotas consecutivas no torneio.

Ainda assim, apesar da eliminação no âmbito internacional, o Tricolor garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana, onde enfrentará o América de Cali nos playoffs, com o primeiro duelo marcado para o dia 15 de julho, apenas seis dias após o retorno aos gramados depois das férias.