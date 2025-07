Santos segura Thaciano após investida do Athletico-PR e sondagens

Desejado no mercado, Thaciano segue no Santos para a temporada - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O polivalente Thaciano, jogador que atua como meia-atacante, segundo atacante e até mesmo volante, deixou saudades em muitos torcedores do Bahia, mas no Santos, ainda não se firmou. Devido a inconstância apresentada no Peixe, a diretoria do clube paulista chegou a analisar a possibilidade de saída do jogador — que teve seu nome ventilado no Atlhetico-PR e em equipes da Série A —, no entanto, voltou atrás e brecou a saída do atleta. A informação é do GE.



Apesar do assédio de clubes da Série A e até do interesse do Athletico-PR, que sondou a possibilidade de contar com o jogador para a disputa da Série B, Thaciano deve seguir no Santos até o fim da temporada. A diretoria do Peixe aposta no potencial do meia e entende que ele pode ser mais bem aproveitado sob comando de Cleber Xavier.

Contratado no início do ano junto ao Bahia, Thaciano chegou ao clube por cerca de R$ 17 milhões. No entanto, segundo o dirigente Júnior Bozzella, o Santos não precisou desembolsar o valor diretamente, já que a negociação envolveu compensações financeiras devidas pelo Tricolor baiano.

“A vantagem de algumas negociações tem isso de não desembolsar dinheiro, foi uma aposta dentro das possibilidades de mercado. O Bahia não queria negociar, o Santos insistiu, o atleta se convenceu a vir para o clube. Apostas às vezes frustram num primeiro momento, mas acabam dando resultado num segundo momento. O Brazão chegou sob desconfiança e quase de graça para nós”, explicou Bozzella ao programa De Olho no Peixe.

A expectativa era de que o jogador conquistasse a titularidade, o que não se confirmou. Ainda assim, Thaciano participou de todos os campeonatos do Santos na temporada, com 22 jogos disputados e três gols marcados. A diretoria santista acredita que ele pode render mais, sobretudo após as dificuldades enfrentadas com a antiga comissão técnica.

Com Pedro Caixinha, Thaciano foi utilizado em diversas funções no meio-campo e até como falso 9 no ataque, o que teria prejudicado sua sequência. Agora, o clube pretende utilizar o atleta de forma mais consistente e próxima de sua posição original.

“O Santos avaliou que não, porque o atleta seria útil no decorrer do planejamento, em função até de dificuldades que ele teve com Caixinha, que o utilizou em várias posições, sem dar sequência na posição de ofício. Ninguém esquece de jogar bola do dia para noite. Se pegar o histórico dele no Bahia, fez quantidade elevada de gols. Dentro dessa análise, a comissão entendeu que seria inegociável”, afirmou o dirigente.

Bozzella ainda destacou o perfil profissional do meia: “Thaciano é um atleta comprometido, dedicado, que cuida da família, tem filhos, que é profissional. Não é como uns do passado que chegaram alterados em treinamentos".

Questionado sobre a possibilidade de saída do jogador, Bozzella negou que o clube tenha recebido propostas recentes.

“Por enquanto, oficialmente não chegou nada. Até segunda ordem, não circulou nenhum assunto desse caso (do Athletico-PR). O que houve foi antes do atleta completar sete jogos no Brasileirão, aí houve sondagens de clubes da Série A que estariam interessados em fazer essa articulação com o Santos, foram três clubes”, relatou.