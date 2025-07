Com gol brasileiro, Al-Hilal vence o Pachuca e avança no Mundial

Brasileiro Marcos Leonardo decide e classifica Al Hilal para às oitavas do Mundial de Clubes - Foto: Richard Pelham / Getty Images / AFP

O Al-Hilal garantiu sua vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes com vitória por 2 a 0 sobre o Pachuca, na última quinta-feira, 26, no Geodis Park, em Nashville (EUA). Com gols de Salem Al-Dawsari e do brasileiro Marcos Leonardo, a equipe comandada por Simone Inzaghi terminou na segunda colocação do Grupo H, atrás do Real Madrid. Agora, o clube saudita enfrentará o Manchester City, líder do Grupo G, na próxima fase do torneio.

Domínio com calma e precisão

Mesmo precisando da vitória, o início do jogo mostrou um Al-Hilal cauteloso, diante de um Pachuca que tentou surpreender. Mas, aos 22 minutos do primeiro tempo, o capitão Salem Al-Dawsari aproveitou linda bola de Nasser Al-Dawsari, dominou com categoria e tocou por cima do goleiro Jurado para abrir o placar.

O gol esfriou o jogo, e a equipe mexicana chegou a assustar com Palavecino, mas parou em Bono, goleiro marroquino do time saudita.

Brasileiro decide no fim

Na etapa final, o Al-Hilal recuou e permitiu que o Pachuca pressionasse. Rondón teve grande chance de empatar, mas novamente parou em Bono. A resposta do time saudita veio em contra-ataques, e Marcos Leonardo chegou a desperdiçar boa oportunidade com uma cavadinha defendida por Jurado.

Mas, no último lance da partida, o atacante brasileiro aproveitou vacilo de Eduardo Bauermann, driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede, selando a classificação.

Próximos confrontos

Com a vitória, o Al-Hilal soma cinco pontos e fica com a segunda vaga do grupo. O Real Madrid, com sete pontos, avança em primeiro e enfrentará a Juventus. Já o Pachuca, sem vencer na fase de grupos, se despede do torneio.

Ficha Técnica



Al-Hilal 2 x 0 Pachuca

Data: 26/06/2025

Local: Geodis Park, Nashville (EUA)

Gols: Salem Al-Dawsari (22’/1ºT) e Marcos Leonardo (50’/2ºT)

Al-Hilal: Bounou; João Cancelo (Hamad Al-Yami), Koulibaly, Al-Tambakti (Ali Lajami), Renan Lodi (Moteb Al-Harbi); Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves; Malcom (Musab Al-Juwayr), Milinkovic-Savic, Salem Al-Dawsari (Mohamed Kanno); Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

Pachuca: Jurado; Bauermann, Barreto (Bryan González), Federico Pereira; Sánchez (Illian Hernández), Montiel, Domínguez (Avilés Hurtado), Aceves; Palavecino (Pedro Pedraza); Kenedy (Bautista), Rondón. Técnico: Jaime Lozano.