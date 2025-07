Vini Jr marca, Real goleia o Salzburg e avança às oitavas do Mundial

Vini Jr comemora o primeiro gol do Real Madrid contra o RB Salzburg - Foto: Reprodução / Instagram / @realmadrid

Com grande atuação de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o RB Salzburg por 3 a 0 na noite da última quinta-feira, 26, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e garantiu sua classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

O atacante brasileiro abriu o placar e deu assistência para o segundo gol, marcado por Valverde. No segundo tempo, Gonzalo García fechou o placar com um golaço por cobertura. Com o resultado, o Real terminou a fase de grupos com uma campanha segura e agora enfrenta a Juventus, na próxima terça-feira, 1, às 16h.

Amplo domínio merengue

O Real Madrid controlou o jogo desde o início. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Bellingham encontrou Vini Jr com um belo lançamento. O brasileiro dominou com categoria, limpou a marcação e finalizou com precisão para fazer 1 a 0. Já nos acréscimos, Vini recebeu na intermediária, se infiltrou e deu um passe de calcanhar para Valverde finalizar no canto: 2 a 0.

Na etapa final, o Salzburg até ensaiou uma reação, mas parou nas defesas de Courtois e na imprecisão nas finalizações. No fim, Gadou errou a saída de bola e deixou Gonzalo García cara a cara com o goleiro. Com muita frieza, o atacante bateu de cavadinha para dar números finais à partida.

O que vem por aí

Com a vitória, o Real Madrid avança como líder do Grupo H e terá um clássico europeu contra a Juventus na próxima fase. O RB Salzburg, por sua vez, se despede da competição com apenas um ponto somado, atrás do Al-Hilal, que também se classificou no grupo.

Ficha Técnica

RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid

Data: 26/06/2025

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Gols: Vini Jr (39’/1ºT), Valverde (47’/1ºT) e Gonzalo García (38’/2ºT)

RB Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig; Diabaté (Vertessen), Diambou (Kjaergaard), Nene (Samson Baidoo), Gloukh; Baidoo (Onisiwo), Ratkov (Daghim). Técnico: Thomas Letsch.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger (Jacobo), Fran García; Tchouaméni, Valverde (Ceballos), Bellingham (Brahim Díaz), Arda Güler (Modric); Gonzalo García, Vini Jr (Rodrygo). Técnico: Xabi Alonso.