City bate Juventus e encerra primeira fase com 100% de aproveitamento

Savinho e Phil Foden, atacantes do Manchester City - Foto: Divulgação | Manchester City

O Manchester City conquistou uma grande vitória por 5 a 2 sobre a Juventus nesta quinta-feira, 26, no Camping World Stadium, em Orlando, garantindo sua terceira vitória consecutiva na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes — única equipe a conseguir tal feito.

Com gols de Savinho, Doku, Foden e Haaland, além de um gol contra de Kalulu, a equipe de Guardiola assegurou a liderança da chave. A Juventus, por sua vez, teve bons momentos, mas não foi capaz de evitar a derrota, com Koopmeiners e Vlahovic marcando para os italianos.

Este duelo era crucial para definir as posições das equipes nas oitavas de final. Com as duas já classificadas, o City, ao vencer, se manteve no topo do grupo e agora enfrentará o segundo colocado do Grupo H, que conta com Real Madrid, RB Salzburg, Al-Hilal e Pachuca. Já a Juventus, com a derrota, jogará contra o líder de outro grupo.