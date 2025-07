Patrocinadora do Vitória se oferece para quitar dívida do Corinthians

Fatal Model, site de acompanhantes - Foto: Divulgação | ECVitória

O Corinthians pode contar com uma ajuda inesperada na dívida com o atacante Memphis Depay, que ameaçou não se reapresentar ao clube após período de folga caso o valor de R$ 6,5 milhões não seja quitado. A Fatal Model, site de acompanhantes que também patrocina o Vitória, se ofereceu para pagar o montante devido pelo time paulista ao jogador.

Além de resolver o impasse do atleta, a ideia da empresa é se tornar uma parceira da equipe. De acordo com a Gazeta Esportiva, no entanto, o Alvinegro não pretende contar com a ajuda da instituição, que chegou a enviar um e-mail aos representantes do clube informando o objetivo.

"Ressaltamos que podemos encontrar contrapartidas para comportar a viabilidade dessa parceria, se houver interesse do clube em ter a Fatal Model, uma startup líder nacional e mundial em seu mercado, com uma operação 100% legal e selos GPTW, como parceira. Estamos abertos ao diálogo para discutir detalhes, condições e formas de implementação, com o objetivo de uma parceria sólida, transparente e ética, sempre respeitando os valores do Corinthians e da nossa marca", escreveu a Fatal Model em trecho da mensagem enviada.

Não é a primeira vez que o site de acompanhantes tenta ser "paceiro" do Corinthians. Seis meses atrás, a Fatal Model fez uma doação de R$ 200.000,00 destinada ao pagamento da Neo Química Arena e realizou a maior contribuição para a casa do clube paulista. A empresa também já se posicionou como pontencial investidora na contratação do francês Paul Pogba, em dezembro de 2024.