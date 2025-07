Copa 2 de Julho terá evento de lançamento com treino da Seleção

Seleção Brasileira Sub-15 - Foto: Marcus Carneiro/Ascom Sudesb

A Copa 2 de Julho já está batendo na porta, e o campeonato de futebol Sub-15 será lançado nesta segunda-feira, 30, com presenças ilustres. O torneio, que chega a sua 15ª edição, terá um festejo dividido em dois momentos, comemorando o início de mais uma disputa.

Apesar do primeiro jogo ser disputado classicamente no dia 2 de Julho, próxima quarta-feira, o evento realizado dois dias antes já dará um gostinho da Copa. Inicialmente, a Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu receberá convidados às 18h para celebrar mais uma edição do maior torneio Sub-15 do Brasil.

Na Tribuna, serão apresentados os times da edição, os grupos de cada um e a programação completa do torneio, além da nova iluminação do estádio instalada para a Copa, tornando as instalações administradas pela Sudesb ainda mais atrativas para a competição.

Após uma hora de evento, terá início no campo de Pituaçu um treino da Seleção Brasileira de base, abrindo os trabalhos para as equipes apresentadas durante o evento.

O campeonato

O torneio acontecerá de 2 a 13 de julho, e será disputado em sete diferentes espaços. Entre Estádio de Pituaçu (Salvador), Estádio Municipal (Lauro de Freitas), Centro de Treinamento do Bahia (Dias D’Ávila), Estádio de Itinga (Lauro de Freitas), Vila Canária (Salvador), Estádio Municipal (Cachoeira) e Centro de Treinamento do Vitória (Salvador), os jovens talentos brigarão pelo título.

O formato é o mesmo das duas últimas edições. Com 256 equipes disputando as fases regionais, as 16 seleções classificadas chegam ao torneio principal, se unindo a times da fase metropolitana e outras equipes nacionais e internacionais para a fase nacional.

Assim, as seleções de Catu, Dom Macedo, Eunápolis, Guanambi, Iramaia, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itagibá, Itapicuru, Jacobina, Paratinga, Ribeira do Pombal, Santa Rita de Cássia, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista já estão confirmadas no torneio.

Na fase nacional, se encontrarão com Atlético (MG), Bahia (BA), Botafogo (RJ), Ceará (CE), Cruzeiro (MG), Goiás (GO) (atual campeão), Palmeiras (SP), Santos (SP) e Vitória (BA), além dos estrangeiros Seleção Scout (Bolívia), Rebaño Chivas (México) e Club Desportivo (Equador).

Confira a tabela da Copa 2 de Julho:

Grupo A – Estádio de Pituaçu: Dom Macedo-BA, Galícia-BA, Jacobina-BA, Seleção Brasileira e Seleção Scout-BOL;

Dom Macedo-BA, Galícia-BA, Jacobina-BA, Seleção Brasileira e Seleção Scout-BOL; Grupo B – Estádio de Pituaçu: Botafogo-RJ, Conquista-BA, Estrela de Março-BA, Itabuna-BA e Palmeiras-SP;

Botafogo-RJ, Conquista-BA, Estrela de Março-BA, Itabuna-BA e Palmeiras-SP; Grupo C – Estádio Municipal de Lauro de Freitas: Itaberaba-BA, Rebaño Chivas-MEX, Santa Rita de Cássia-BA, Seleção de Lauro de Freitas-BA e SSA-BA;

Itaberaba-BA, Rebaño Chivas-MEX, Santa Rita de Cássia-BA, Seleção de Lauro de Freitas-BA e SSA-BA; Grupo D – CT do Bahia, Dias D’Ávila: Atlântico-BA, Atlético-MG, Bahia-BA, Catu-BA e Eunápolis-BA;

Atlântico-BA, Atlético-MG, Bahia-BA, Catu-BA e Eunápolis-BA; Grupo E – Estádio de Itinga: Camaçariense-BA, Ceará-CE, Iramaia-BA, Itapicuru-BA e Jacuipense-BA;

Camaçariense-BA, Ceará-CE, Iramaia-BA, Itapicuru-BA e Jacuipense-BA; Grupo F – Vila Canária: Cruzeiro-MG, Guanambi-BA, Santos-SP, Senhor do Bonfim-BA e Ypiranga-BA;

Cruzeiro-MG, Guanambi-BA, Santos-SP, Senhor do Bonfim-BA e Ypiranga-BA; Grupo G – Estádio Municipal de Cachoeira: Catuense-BA, Irecê-BA, Leônico-BA, Paratinga-BA e Seleção de Cachoeira-BA;

Catuense-BA, Irecê-BA, Leônico-BA, Paratinga-BA e Seleção de Cachoeira-BA; Grupo H – CT do Vitória: Club Desportivo-EQU, Goiás-GO, Itagibá-BA, Ribeira do Pombal-BA e Vitória-BA.