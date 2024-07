Sudesb celebra 14ª edição da Copa 2 de Julho: "Bateu recordes"

Goiás e Botafogo fizeram a final da Copa 2 de julho - Foto: Divulgação | Sudesb

O Goiás conquistou, pela primeira vez, o título da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 na manhã desta sábado, 13, ao vencer o Botafogo. A competição que chegou à 14ª edição em 2024 tem se desenvolvido a cada ano e bateu recorde de atletas e clubes participantes, de acordo com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

O diretor-geral, Vicente Neto, e o chefe de gabinete, Diogo Rios, expressaram o orgulho e satisfação da Sudesb com o sucesso desta edição da Copa 2 de Julho em conversa com o Portal A TARDE.

“É evoluir sempre, nunca se contentar com o que tem. Esse ano a gente bateu todos os nossos recordes, a maior copa do hemisfério, é um negócio gigantesco. É difícil ter algo para comparar, são 306 clubes até chegar num funil com 40 equipes”, afirmou Diogo Rios.

Diogo Rios, chefe de gabinete da Sudesb | Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

“O objetivo era mobilizar essa juventude do nosso estado e conseguimos isso na primeira fase com 256 clubes do interior do estado. Foram mais de 5 mil jovens e uma das exigências é que estivesse matriculado na rede estadual de ensino, seja pública ou privada. A gente tinha certeza que esses jovens estariam na Bahia. Quando se junta a fase final, mais de 7 mil jovens participaram dessa copa, então é algo gigantesco. É algo que nos impressiona e o resultado que a gente colhe com isso faz com que a gente siga nesse caminho”, complementou o chefe de gabinete.

Leia mais: Brasil Sub-15 perde para o Vasco e é eliminada da Copa 2 de Julho

Leia mais: Sem baianos, equipes do sudeste dominam Copa 2 de Julho

Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb, enalteceu o nível técnico elevado da competição e a importância de se ter clubes tradicionais na final. “Ter na final dois times de tradição no futebol brasileiro, o Goiás e o Botafogo, é a demonstração de que é uma Copa cada vez mais prestigiada”, disse ao Portal A TARDE.

Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb | Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

“Vale lembrar que a Seleção Brasileira Sub-15, que valoriza a Copa 2 de Julho, vem sempre aqui, e é o segundo ano consecutivo que não consegue chegar na final, demonstrando o alto nível técnico dessa competição e também o investimento que as equipes fazem nas suas divisões de base”, completou.

A Copa 2 de Julho é organizada pela Sudesb com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), do Ministério do Esporte, da Federação Baiana de Futebol (FBF) e da Federação Baiana de Desportos de Participação.