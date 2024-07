Técnico da Seleção sub-15 afirma: "É uma honra disputar a Copa 2 de Julho"

Dudu Patetuci concedeu entrevista após a sessão de treinamentos - Foto: Téo Mazzoni | Ag. A TARDE

A Seleção Brasileira Sub-15, comandada por Dudu Patetuci, realizou na manhã desta quinta-feira, 27, o seu segundo treino de olho na estreia na Copa 2 de Julho. A equipe participou de uma série de atividades no Estádio Metropolitano de Pituaçu, visando aprimorar a forma física e a tática do time.

Após o treino, o técnico Dudu Patetuci concedeu uma entrevista ao Portal A TARDE, onde destacou a importância da competição para o desenvolvimento dos jovens atletas. "Para nós é uma honra disputar a Copa 2 de Julho. É uma competição super tradicional de formação de atletas no Brasil. Vamos buscar o título do torneio, que vai ser muito importante para a construção de uma geração vencedora", afirmou Patetuci.

O treinador também comentou sobre as expectativas para os jogos da primeira fase e os desafios que a equipe enfrentará conforme o torneio avança. "Na primeira fase teremos jogos, de certa forma, mais tranquilos, mas conforme a competição for afunilando, o nível de enfrentamento será mais equilibrado. Com certeza serão jogos mais difíceis, que nós teremos que enfrentar com todo o respeito e com muita concentração, para podermos dar o nosso melhor e, consequentemente, conquistar as vitórias. Esse é o nosso objetivo", completou.