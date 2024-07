Atletas baianos celebram convocação para disputar a Copa 2 de Julho

João Fernando, volante da Seleção Brasileira e do Vitória - Foto: Mauricia Da Matta / CBF

Próxima de sua estreia na Copa 2 de Julho, a Seleção Brasileira sub-15 realizou uma sessão de treinamentos na manhã desta quinta-feira, 27, no Estádio Metropolitano de Pituaçu.

Após o treino, a reportagem do Portal A TARDE conversou com os jovens Gabriel Veneno, Keven e João Fernando, atletas baianos, que vão defender a “Amarelinha” na competição.

Veneno, de 14 anos, falou sobre o sabor especial de poder defender a "Amarelinha" em solo baiano. Atualmente defendendo as cores do Galo, Gabriel Veneno chamou atenção da equipe mineira após grande performance na edição de 2023 da Copa 2 de Julho, pelo Santa Rita de Cássia: "Cara, é uma oportunidade muito boa. Não esperava por essa convocação. No ano passado disputei pelos 'Canarinhos' (Santa Rita de Cássia),acabei me destacando e ganhei uma oportunidade no Galo".

Outro que concedeu entrevista ao Portal A TARDE foi João Fernando, que está representando as cores rubro-negras na Seleção Brasileira. O volante, de 15 anos, garantiu que está confiante no título: “Estou com um bom pressentimento de que vamos ser campeões, e espero ser convocado mais vezes”.

“Estou muito feliz de poder representar o Vitória e a minha cidade (Porto Seguro) na Copa 2 de Julho. É uma felicidade que não tem preço”, ressaltou. Ainda durante a entrevista, o jovem, que é destaque da base do Vitória, afirmou que se inspira no volante Dudu. “Quero ser igual ele”, frisou

Já o zagueiro Keven, de 14 anos, foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar o Bahia, equipe da qual faz parte, no decorrer do torneio e se mostrou empolgado com o possível embate: “Vai ser muito bom jogar contra meus companheiros de equipe. Fora de campo são meus amigos, mas dentro de campo o bicho pega”.

O defensor destacou que, caso marque contra o Esquadrão, não vai comemorar. “Tenho respeito pelo clube que defendo”, afirmou.