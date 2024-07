Seleção Brasileira sub-15 realiza treino de olho na estreia na Copa 2 de Julho

Seleção Brasileira sub-15 realiza treino de olho na estreia da Copa 2 de Julho - Foto: Maurícia Da Matta/CBF

No período da manhã desta quinta-feira, 27, visando a estreia na Copa 2 de Julho, principal competição sub-15 do Brasil, a Seleção Brasileira realizou mais uma sessão de treinamento no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Durante as atividades, promovidas pelo treinador Dudu Patetuci, estiveram presentes três atletas baianos: João Fernando, do Vitória; Keven, do Bahia, e Gabriel Veneno, do Atlético-MG.



O treinador da seleção realizou uma atividade tática, e em seguida, realizou um treino coletivo. Na sexta-feira, 28, e no sábado, 29, os treinamentos serão realizados no Centro de Treinamento do Bahia. Nos dois dias que antecedem à primeira partida da Seleção, domingo, 30, e segunda-feira, 1, o Centro de Treinamento do Vitória será o local da preparação dos jogadores convocados por Dudu Patetuci.

A Seleção Brasileira fará sua estreia na competição no dia 2 de julho, às 10h30, no Estádio Metropolitano de Pituaçu, contra o Gavião de Kyakatejê, do Pará.