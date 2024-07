Felipe Meligeni vence americano e disputará Wimbledon pela 1ª vez

Felipe Meligeni garante vaga na chave principal de Wimbledon - Foto: Luiz Candido/CBT

O brasileiro Felipe Meligeni conseguiu vencer no qualifying de Wimbledon e garantiu a vaga inédita ao Grand Slam inglês. Aos 26 anos, o tenista derrotou o estadunidense Maxime Cressy por três sets a dois, com parciais de 6/4, 1/6, 7/6(5), 4/6 e 6/4, em uma partida com mais de 3h.

Desta maneira, Meligeni se junta a Thiago Wild e Thiago Monteiro, que já haviam garantido a sua participação na chave principal. Apesar da vaga, o brasileiro ainda não sabe quem enfrentará na primeira rodada, tendo em vista que o sorteio será feito nesta sexta-feira, 28.

Neste ano, Felipe já havia disputado a chave principal de Roland Garros, o Grand Slam francês, mas acabou caindo na primeira rodada ao enfrentar o norueguês Cásper Ruud, 7º do ranking. Em 2023, a disputa foi no US Open, quando sofreu a eliminação na segunda rodada por w.o.

Sobre a classificação, o ex-tenista Fernando Meligeni parabenizou o sobrinho e destacou a potência do atleta, afirmando que o mesmo "pode mais".

"Grande jogo, grande luta, enorme pressão. Parabéns, Fe. Segue firme. Que venha a primeira rodada. Você pode mais. Muito mais", escreveu.