Sem baianos, equipes do sudeste dominam Copa 2 de Julho

Botafogo consegue classificação para a semifinal

Quatro times garantiram seus lugares nas semifinais da Copa 2 de Julho Sub-15. Atlético (MG) x Goiás; Botafogo (RJ) x Palmeiras (SP) vão medir forças pelas vagas na final do torneio baiano. As partidas serão realizadas nesta quinta-feira (11), no Estádio de Pituaçu, às 9h, e 10h30 respectivamente. A final será disputada no sábado, dia 13 de julho, às 10h, em Pituaçu, com entrada gratuita.



Nesta fase de semifinal teremos um confronto inédito entre o Galo, atual campeão da Copa 2 de Julho, e o Goiás. Os mineiros venceram o Vasco (RJ) nas quartas por 1 a 0, na manhã desta terça-feira (09) e avançaram de fase. O time carioca havia eliminado nos pênaltis a Seleção Brasileira, algoz dos mineiros atuais campeões da 2 de Julho na fase de grupos.

Já o esmeraldino sub-15 derrotou o Fortaleza (CE), também por 1 a 0, e garantiu a classificação. A vitória veio com ares de revanche já que o Goiás perdeu para a equipe cearense - que tinha 100% de aproveitamento na competição até então - na fase de grupos. Essa será a segunda vez que o time goiano joga as semifinais da tradicional competição em solos baianos. A primeira foi logo na estreia do torneio em 2007.

Duelo de Série A – Do outro lado, teremos um confronto entre os estdos de São Paulo e Rio de Janeiro. O Palmeiras mede forças contra o Botafogo, dois dos favoritos no torneio. O alviverde tem 100% de aproveitamento até aqui e avançou de fase derrotando a seleção baiana do município de Santa Rita de Cássia, por 3 a 1. A equipe do oeste baiano, advinda da fase regional, era uma das sensações desta edição, repetindo bons desempenhos assim como no ano passado.



Já o Botafogo eliminou o Vitória após vencer a partida das quartas de final pelo placar de 2 a 0. A rivalidade das duas equipes não é de agora. No ano passado, o time do Rio de Janeiro eliminou o Vitória também na fase das quartas de final, enquanto o rubro-negro baiano havia descontado com uma vitória na abertura do grupo E nesta edição.

A 14ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 é organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com apoio do Ministério do Esporte, da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e da Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDP).

Resultados das quartas de finais (09/07):

- Vasco-RJ 0 x 1 Atlético-MG

- ⁠Fortaleza-CE 0 x 1 Goiás

- ⁠Vitória 0 x 2 Botafogo-RJ

- ⁠Palmeiras-SP 3x1 Santa Rita de Cássia

Jogos das semifinais, no Estádio de Pituaçu (11/07):

9h Atlético-MG x Goiás

10h30 Botafogo-RJ x Palmeiras-SP