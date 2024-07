Representantes da Sudesb exaltam tradição da Copa 2 de Julho

Duelo entre Sergipana e Paulo Afonso pela Copa 2 de Julho - Foto: Felipe Alves | Bahia Esportiva

A Copa 2 de Julho, uma das principais competições sub-15 do Brasil, chega à sua 14ª edição em 2024, e já se tornou tradicional no cenário esportivo nacional. Organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a Copa tem atraído uma procura crescente de clubes profissionais e cidades do interior da Bahia, refletindo sua importância e prestígio.

Vicente Neto, diretor geral da Sudesb, destacou a maturidade que a competição alcançou ao longo dos anos. "É a competição que alcançou maturidade nacional na sua 14ª edição, a uma procura dos clubes profissionais, a partir das suas divisões de base, no sentido de participarem da Copa 2 de Julho e também das cidades do interior da Bahia. Às vésperas do começo da competição, a coordenação da Copa ainda recebia ligações de prefeitos, lideranças locais, lideranças dos clubes querendo se inscrever, sabendo se é possível ainda se inscrever para participar da Copa, então aumentou muito a procura pela Copa 2 de Julho”, afirmou Vicente.

Vicente Neto, diretor geral da Sudesb | Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

A competição deste ano traz uma novidade especial: a participação de um time indígena da cidade de Marabá, no Pará, que, pela primeira vez, abrilhanta o evento. Vicente Neto enfatizou a importância dessa inclusão. "Toda a competição, do começo até as finais, recebem muita atenção pela direção dos clubes, pelos captadores que estão aqui assistindo a competição, que olham os meninos e que orientam no sentido de quem sabe buscarem assinar um contrato, a partir dos 16 anos, quando a lei permite a assinatura de contratos. É muito importante para os clubes baianos terem a chance de participar de uma competição com a Seleção Brasileira", pontuou.

Diogo Rios, chefe de gabinete da Sudesb, complementou ressaltando o impacto social e esportivo da Copa. "Essa é a maior [edição] de todas, 306 clubes envolvidos, sendo destes 256 do interior, o que representa mais de 6.400 jovens do interior envolvidos nessa copa. A gente tem algumas experiências exitosas, a exemplo do camisa 7 titular da Seleção Brasileira, que veio de uma cidade do interior lá do oeste da Bahia, o ano passado disputou por Santa Rita de Cássia. Então é a Copa 2 de Julho mudando vidas no nosso estado."

Diogo Rios, chefe de gabinete da Sudesb | Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

A Copa 2 de Julho é dividida em três fases: a fase do interior, com 206 clubes; a fase metropolitana, com 32 clubes baianos; e a fase principal, onde entram os clubes profissionais e a Seleção Brasileira. Nesta fase, a competição reúne 40 equipes de 12 estados diferentes e conta com times dos Estados Unidos e da Bolívia.

O torneio homenageia a Independência da Bahia, conquistada em 2 de julho de 1823, data que completou 200 anos em 2023. A competição é aberta ao público e sem custo, proporcionando a oportunidade para que todos possam acompanhar e prestigiar jovens talentos do futebol.

Diogo Rios destaca o sonho realizado por muitos jovens participantes. “Se a gente for computar tudo isso aí, com certeza extrapolamos aí 7.200 jovens que tiveram a oportunidade com a Copa 2 de Julho de realizar o sonho de estar disputando uma Copa profissional, quando que a cidade de Santanópolis, por exemplo, uma pequena cidade aqui próxima à Feira de Santana, iria imaginar estar jogando com a seleção brasileira como está fazendo hoje. Então aquilo que parecia um sonho se torna realidade e quem sabe um desses jovens aí se destaque e consiga avançar na carreira profissional.”

A Copa 2 de Julho, organizada pela Sudesb com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), do Ministério do Esporte, da Federação Baiana de Futebol (FBF) e da Federação Baiana de Desportos de Participação, continua a ser um catalisador de sonhos e oportunidades para jovens talentos do futebol brasileiro.