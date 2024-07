Brasil Sub-15 perde para o Vasco e é eliminada da Copa 2 de Julho

Pelo segundo ano consecutivo, o time canarinho sub-15, que já foi tricampeão da competição, dá adeus ao tradicional torneio baiano antes das semifinais - Foto: Marcus Carneiro | ASCOM Sudesb

Como principal surpresa até agora na 14ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, a Seleção Brasileira Sub-15, principal favorita ao título, caiu nas oitavas de final para o Vasco no final da manhã desta segunda-feira, 08, no Estádio de Pituaçu. O time carioca ganhou de 5x3 nos pênaltis após o 0x0 no tempo normal.

Pelo segundo ano consecutivo, o time canarinho sub-15, que já foi tricampeão da competição, dá adeus ao tradicional torneio baiano antes das semifinais. No ano passado, a Seleção também perdeu nos pênaltis após um 0x0 no tempo normal das quartas de final contra o Flamengo, que chegou até a final e perdeu para o Atlético Mineiro.

A Seleção Brasileira era uma das únicas equipes que estavam com 100% de aproveitamento no torneio, além de liderar os dados de melhor ataque, com 30 gols marcados, e a melhor defesa, junto ao Comercial, do Maranhão, sem ter levado nenhum gol até o momento. Todos os quatro jogos foram realizados no Estádio de Pituaçu, inclusive a vitória contra o atual campeão Atlético por 2x0 na quarta rodada do grupo A.

Agora, o Vasco joga as quartas de final contra o Athletico Paranaense ou o Atlético Mineiro já nesta terça-feira, 09. As equipes se enfrentam às 15h desta segunda-feira, 08, no Centro de Treinamento de Praia do Forte, em Mata de São João. Caso o Athletico Paranaense vença, será reeditado o duelo pela segunda rodada da fase de grupos desta edição, que terminou em 1x1. O furacão foi finalista em 2008, enquanto o Galo tem um título e mais duas finais. O vasco nunca chegou nas semifinais.

Organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com apoio do Ministério do Esporte, da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e da Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDP), a Copa 2 de Julho segue até o dia 13 de julho, dia da grande final no Estádio de Pituaçu. O torneio nacional é uma das principais competições de base do país, com um total de 306 equipes em 2024.