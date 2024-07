Goiás é o campeão da 14ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15

Partida aconteceu no Estádio de Pituaçu, em Salvador - Foto: Paulinho Santos | Ascom Sudesb

A equipe sub-15 do Goiás venceu o Botafogo (RJ) por 1x0 e conquistou a Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 pela primeira vez. A partida foi realizada na manhã deste sábado, 13, no Estádio de Pituaçu. Com o resultado, o esmeraldino se junta às grandes equipes campeãs da maior competição sub-15 do país, que contou com 306 equipes ao todo.

O único gol marcado na partida foi contra pelo zagueiro do Botafogo no segundo tempo. Com esse resultado, o Goiás passou o Botafogo e o Palmeiras, em relação ao aproveitamento geral dentro da competição, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota na fase de grupos – para o Fortaleza (CE), com o qual teve a revanche nas quartas de final – ao longo da competição, que já havia feito semifinal na primeira edição em 2007.



Sem sofrer gol na fase mata-mata e apenas um gol durante todo o torneio, o Goiás mostrou um futebol compacto e coletivo no decorrer da competição e, especialmente, na final, com um desempenho que foi chamando a atenção pelo aumento do nível ao longo das classificações. Ao todo, 12 gols foram marcados divididos por sete jogadores.



Eleito o jogador destaque do torneio, o camisa 10 do esmeraldino, Hygor, 14 anos, era só sorrisos após a partida. “Felicidade imensa em conquistar este título representando a maior camisa do Centro-Oeste e fazendo história em um campeonato imenso como esse. Vamos por mais! É o trabalho no sol de todo dia e o fruto que estamos colhendo.”



Ele pontua sobre a projeção que vai ter na carreira, que teve como primeiro clube o Goiás desde os seus 12 anos, após essa conquista. “Nossa categoria era considerada é a pior. Mas, agora somos campeões. É muito gratificante. Estamos muito felizes mesmo”.



O camisa 16, Bryan, também pontua a cobrança que sofriam. “É um título importantíssimo para o grupo porque todo mundo julgava nossa categoria porque não ganhamos nada no ano passado.” Neste ano, o Goiás conquistou a Copa 2 de Julho após o título do Campeonato Goiano Sub-15 contra o rival Vila Nova-GO.



A partida foi transmitida ao vivo pela TVE pelo canal aberto para todo estado e no seu canal do YouTube, em que consolidou uma audiência de mais de mil espectadores simultâneos em alguns momentos da partida. A Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 é organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), com o apoio do Ministério do Esporte, da Federação Bahiana de Futebol e da Federação Baiana de Desporto de Participação (FBDP).