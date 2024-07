Conheça Hygor, camisa 10 do Goiás e campeão da Copa 2 de Julho

Hygor posa ao lado do troféu da Copa 2 de Julho, em homenagem a Maria Quitéria - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A 14ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 terminou neste sábado, 13, com a conquista inédita do Goiás, que venceu o Botafogo na final por 1 a 0, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Camisa 10 da equipe campeã, Hygor, de apenas 14 anos, foi eleito o melhor jogador da competição.

No Goiás desde os 12 anos, Hygor conversou com o Portal A TARDE após a decisão e revelou a importância deste título para toda a equipe. “Muito feliz com essa oportunidade, vestindo essa camisa. Agradecer a Deus por essa conquista e vamos por mais. Eu só joguei em escolinha, o Goiás é o meu primeiro clube. Nossa categoria era a pior e saímos como uma categoria campeã, é muito gratificante isso”.

Leia mais: Brasil Sub-15 perde para o Vasco e é eliminada da Copa 2 de Julho

Leia mais: Sudesb celebra 14ª edição da Copa 2 de Julho: "Bateu recordes"

A jornada de Hygor e de seus companheiros de equipe foi marcada por superações. Gilmar, pai do jogador, explicou que a categoria chegou na Copa 2 de Julho desacreditada pela própria diretoria do clube, mas que foi evoluindo no decorrer da competição até levantar a taça.

“É gratificante demais ver o filho da gente jogando e sendo campeão assim. Chegou como um azarão, veio desacreditado pelo próprio Goiás. A categoria dele foi a única que não viajou para o exterior e agora foi campeã. Eu pontuei que a Seleção Brasileira seria campeã, com Palmeiras, Botafogo e Vasco chegando. Aí nosso time podia caçar um lugarzinho nesse meio, mas Deus foi mais generoso e tinha isso para gente. Esses meninos merecem, são guerreiros. Vamos dizer assim que é um ‘start’ para mais vitórias e para a diretoria poder acreditar mais na categoria”, contou Gilmar ao Portal A TARDE.

Hygor ao lado de seus pais e sua irmã em Pituaçu | Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

A mãe de Hygor, Isabela, também se emocionou ao ver o filho alcançar essa conquista. “A gente acompanha sempre, desde novinho estamos nessa luta com ele. Ele é muito esforçado, ele merece. Toda a equipe trabalhou muito para isso. É muita emoção, vi os meninos se abraçando aqui agora, chorando, fico sem palavras. Mas é só gratidão mesmo. Gratidão a Deus, a todo mundo, a imprensa e a essa cidade também que nos acolheu bem”.

Manuela, irmã mais nova de Hygor, não conseguiu esconder a felicidade ao ver o irmão se tornar campeão e se declarou para o talento da família. “A melhor coisa do mundo [ver o irmão campeão]. Eu não acreditei quando eu vi a nossa vitória. Estou muito feliz”, revelou a irmã orgulhosa.

A Copa 2 de Julho é organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) com o apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), do Ministério do Esporte, da Federação Baiana de Futebol (FBF) e da Federação Baiana de Desportos de Participação.