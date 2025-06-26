Adversário do Bahia perde artilheiro antes de jogo pela Sul-Americana

Duván Vergara, artilheiro do time, foi transferido ao Racing - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O América de Cali, da Colômbia, adversário do Bahia nos playoffs da Copa Sul-Americana, terá que se adaptar com mudanças em um curto espaço de tempo para encarar o Tricolor. A equipe colombiana anunciou nesta quarta-feira, 25, a contratação de Gabriel Raimondi para o cargo de treinador e viu o atacante Duván Vergara, artilheiro do time na temporada, se transferir ao Racing, da Argentina.

Um dos principais destaques do América, Vergara marcou nove gols e distribuiu duas assistências em 27 jogos disputados. O colombiano, inclusive, esteve em campo nos duelos contra o Corinthians na fase de grupos da competição continental e ajudou os 'Los Diablos Rojos', como são conhecidos, fazendo três participações em gols no torneio.

A negociação com o Racing, da Argentina, está avaliada em cerca de 3 milhões de dólares. Desse valor, 1 milhão será pago em dinheiro, enquanto o restante será compensado com as parcelas que o América de Cali ainda deve pela contratação do meio-campista Quintero, realizada nesta temporada.



A equipe também terá que se adaptar com Gabriel Raimondi, seu novo treinador. Argentino, o comandante terá menos de um mês para se preparar para os jogos contra o Bahia, já que sua estreia no 'Torneo Finalización' está programada para acontecer somente em julho.

Gabriel Raimondi, novo técnico do América de Cali | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neste mesmo mês, no dia 15, o América de Cali encara o Esquadrão de Aço, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela partida de ida. O jogo de volta acontecerá em solo colombiano, no dia 22, no mesmo horário, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero.

'Los Diablos Rojos' também podem perder outro jogador antes de encarar o Tricolor, já que o zagueiro Brayan Medina, de 23 anos, é alvo do Cruzeiro. Canhoto, de alta estatura e com muita força física, o defensor se encaixa no perfil procurado pela 'Raposa'.