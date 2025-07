Com Grupo City, Bahia tem 2ª SAF mais bem avaliada do Brasil

Vestiário do Bahia em dia de jogo da Libertadores 2025 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia possui a segunda Sociedade Anônima do Futebol (SAF) mais bem-avaliada do Brasil. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo instituto AtlasIntel, encomendada pelo GE. Visando mapear o entendimento da população brasileira a respeito dos modelos aplicados no território brasileiro, o levantamento abrangeu 2.069 pessoas, entre os dias 20 e 25 de junho.

O Bahia apareceu com 9,8% na pesquisa entre as SAFs mais bem-sucedidas do Brasil, atrás apenas do Botafogo — campeão do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores de 2024 sob gestão da Eagle Holding, pertencente a John Textor —, que liderou o levantamento com certa folga, somando 33% dos votos.

Depois do Esquadrão aparecem: Cruzeiro, com 5,3%; Fortaleza, somando 4,8%; Atlético-MG, com 3,9%; Botafogo-SP, com 3,7%; e Vasco, somando apenas 1,1% do voto dos entrevistados.

Dentre os pontos destacados pelos entrevistados como as principais vantagens para se tornar SAF, melhorias na governança dos clubes, maior poder de investimento, especialmente para contratações e presença de um planejamento de longo prazo foram as principais respostas.

Já do lado das desvantagens, os entrevistados apontaram a perda de identidade e foco excessivo em lucros e resultados financeiros.

Como os dados foram coletados

A pesquisa foi conduzida por meio do método RDR (Recrutamento Digital Randômico), uma tecnologia proprietária da AtlasIntel. Essa abordagem consiste na coleta orgânica de respostas durante a navegação de usuários na internet, seja por meio de smartphones, tablets ou computadores. De acordo com o instituto, essa metodologia possibilita a obtenção de uma amostra representativa do público-alvo — neste caso, internautas com interesse em futebol.

Clubes como Red Bull Bragantino, Mirassol e Juventude, que também adotam o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ficaram de fora dos resultados por não alcançarem o número mínimo de citações espontâneas entre os participantes.

Raul Aguirre, CEO do Esporte Clube Bahia SAF | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Grupo City no Bahia

Com a venda de 90% da SAF do Bahia ao Grupo City aprovada em dezembro de 2022, o conglomerado atua nos bastidores do Esquadrão desde o retorno a Série A. Já em maio de 2023, o documento que concluiu o fechamento da parceria com o City Football Group foi oficialmente assinado, contando com as presenças de Guilherme Bellintani, até então presidente do clube, Raul Aguirre, e o CEO do Grupo City, Ferran Soriano.

Sob a gestão do Grupo City, o investimento no Bahia já rendeu ao clube importantes conquistas dentro das quatro linhas. O Tricolor de Aço foi campeão baiano nos anos de 2023 e 2025, evitou o descenso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e no ano seguinte (2024), conquistou uma vaga na Copa Libertadores de 2025, marcando o retorno do Esquadrão à competição após 36 anos.