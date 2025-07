Vitória realiza primeiro trabalho após volta das férias; saiba mais

Jogadores do Vitória na academia - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após duas semanas de paralisação, o Vitória voltou aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, 27, no CT Manoel Pontes Tanajura. A reapresentação rubro-negra foi marcada por testes físicos.

Antes do início das atividades, o presidente Fábio Mota e o técnico Thiago Carpini deram as boas-vindas aos atletas rubro-negros. Foi o primeiro dia do goleiro Thiago Couto e do meia Rúben Rodrigues, novos contratados.

O dia começou com avaliações individuais na academia e fisioterapia. Em seguida, os atletas fizeram corridas em torno do campo Bebeto Gama.

Thiago Carpini cumprimenta Lucas Halter | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Jogadores do Vitória correm em torno do campo Bebeto Gama | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Jogadores que sofreram lesões graves, o lateral-esquerdo Jamerson, operado do tornozelo direito, e o zagueiro Kauan, operado do tornozelo esquerdo, iniciaram a recuperação na fisioterapia.

O próximo compromisso do Vitória na temporada será pela Copa do Nordeste. No dia 8 de julho, às 21h30 de uma terça-feira, o Leão da Barra recebe o Confiança no Barradão, em duelo válido pelas quartas de final.