Com novidades, Vitória volta aos treinos após duas semanas de pausa

Uma das novidades do Vitória é o meia-atacante português Rúben Rodrigues - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após duas semanas de férias, o elenco principal do Vitória retornará aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, 27, no CT Manoel Pontes Tanajura. A reapresentação do Rubro-Negro está agendada para às 15h, marcando o início da preparação para a sequência da temporada.

Vale salientar que o grupo será submetido a exames médicos e testes físicos antes das atividades na Toca do Leão.

As novidades serão o goleiro Thiago Couto, que vem emprestado do Sport Recife, e o meia-atacante português Rúben Rodrigues, oriundo do Oxford United-ING. Outras contratações são esperadas nos próximos dias. O nome do atacante panamenho Ismael Diaz pinta como possibilidade.



Por outro lado, deixaram o elenco o goleiro Gabriel, o lateral-esquerdo Hugo, o meia Wellington Rato e os atacantes Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito, Bruno Xavier e Janderson.

Sob o comando do técnico Thiago Carpini, o time inicia a preparação para o duelo contra o Confiança, no dia 8 de julho, às 21h30, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Como os novos reforços foram inscritos fora do prazo, não poderão atuar na competição regional.

O retorno ao Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 12 de julho, fora de casa, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do certame nacional.