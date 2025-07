Mais de 70% da torcida do Vitória aprova transformação do clube em SAF

Barradão, estádio do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Uma pesquisa inédita do instituto AtlasIntel, encomendada pelo ge, revelou que 71% da torcida do Vitória é favorável à transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O dado coloca a torcida do Leão da Barra entre as mais abertas à mudança da gestão no futebol brasileiro.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 25 de junho, com 2.069 entrevistados em 619 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Resultado entre os torcedores do Vitória:

71% favoráveis a conversão para SAF

15% contrários

14% não souberam responder

Torcedores respondem

Qual a principal vantagem de se tornar uma SAF?

Melhorias na governança - 26% Dinheiro para contratações - 25% Planejamento de longo prazo - 18% Pagamento de dívidas - 15% Investimentos em centros de treinamento e estádio - 10% Fortalecimento de marca - 5%

Qual a principal desvantagem de se tornar uma SAF

Perda de identidade - 31% Foco excessivo em lucros - 23% Prioridade para interesses externos - 22% Risco de falência - 12% Perda de controle dos sócios e da torcida - 11%

Por que os torcedores apoiam a SAF

Segundo a pesquisa da AtlasIntel, os principais atrativos da SAF para os torcedores são a melhoria na governança e o aumento da capacidade de investimento em contratações e estrutura. Ambos os pontos foram destacados por mais da metade dos entrevistados no levantamento nacional.

O modelo SAF é visto por muitos como uma alternativa concreta para clubes que enfrentam dificuldades financeiras, como é o caso do rubro-negro baiano, que vem tentando se reestruturar dentro e fora de campo nos últimos anos.

Identidade ainda preocupa parte da torcida

Apesar do apoio majoritário, a pesquisa também revela preocupações. Entre os entrevistados em nível nacional, 31,2% apontaram a perda da identidade do clube como principal desvantagem da SAF.

Outros 11,1% mencionaram o afastamento da torcida e dos sócios da tomada de decisões como fator negativo. Apesar do torcedor do Vitória estar disposto à mudança, há um cuidado com os impactos que ela pode trazer à cultura e às tradições do clube.



Movimento Vitória SAF

Um grupo formado inicialmente pelo advogado Daniel Barbosa, Flávio Tanajura, que foi jogador do Leão, Ivo Cruz e Ney Campello deu origem ao Movimento Vitória SAF (MVSAF). Torcedores, sócios e conselheiros se juntaram para aprofundar o debate sobre a possibilidade de implementar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube baiano.

O MVSAF chegou a se reunir mais uma vez com a diretoria do Leão da Barra. Em um desses encontros, entregou um documento chamado 'Um Diálogo para o Futuro', que estava dividido em três tópicos sobre a SAF no Vitória: diagnóstico inicial, proposta de caminhos e ações, além das considerações finais. O grupo também marcou presença nos workshops da SAF promovidos pelo clube.

Após ganhar notoriedade entre parte da torcida, o MVSAF contou com a entrada do deputado estadual Marcone Amaral (PSD), que foi jogador do Vitória e atuou por muitos anos no futebol do Catar. O ex-zagueiro surgiu com a possibilidade de se tornar um elo de aproximação do clube com pessoas ligadas ao Qatar Sports Investments (QSI), organização operada pelo governo catari e dona do Paris Saint-Germain, atual campeão europeu.

Marcone, inclusive, tem viagem marcada para o Catar em dezembro e aguarda um aval da diretoria do Vitória para representar o clube. Depois de uma grande repercussão do MVSAF, o idealizador Daniel Barbosa optou por deixar o grupo, mas o deputado ainda segue no projeto junto com os demais integrantes.