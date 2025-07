Zagueira do Bahia é convocada para disputar a Copa América

Camila Barbosa vai à Copa América pelo Paraguai - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia vai ter mais uma representante na Copa América Feminina de 2025. A zagueira Camila Barbosa foi convocada para defender a Seleção Paraguaia na competição, que será realizada entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. A atleta está na lista de 23 jogadoras divulgada pelo treinador Fabio Fukumoto. A defensora chegou ao clube na atual temporada e já disputou 8 jogos com a camisa tricolor.

No Paraguai, Camila é figurinha carimbada nas convocações. Desde 2024, a atleta já disputou nove jogos pela seleção, contribuindo com um gol contra o México na Copa Ouro Feminina da temporada passada.

No Grupo B da Copa América Feminina — mesma chave do Brasil —, o Paraguai estreia contra a Bolívia, no dia 13 de julho, um domingo, às 18h, no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador

Bahia na Copa América

Além de Barbosa, mais duas atletas do Esquadrão estarão na Copa América Feminina. Angela e Wendy foram convocadas para disputar a competição pelo o Uruguai.