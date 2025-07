Seleção Feminina sofre virada e perde de 3 a 2 para a França

Luany foi a autora de um dos gols brasileiros - Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A Seleção Brasileira Feminina até começou bem, mas não resistiu à pressão da França. Durante amistoso realizado nesta tarde de sexta-feira, 27, a equipe comandada por Arthur Elias abriu 2 a 0 e sofreu a virada, perdendo por 3 a 2. A partida foi realizada no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

Os gols brasileiros foram marcados no primeiro tempo, entre 7 e 12 minutos, por Luany e Kerolin. As francesas diminuíram ainda na primeira etapa, aos 45, com Geyoro. Ela mesma empatou a partida no segundo tempo, aos 11 minutos, enquanto Katoto virou aos 31.

Duda Sampaio em ação na partida contra a França | Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Agora, o Brasil encerrou o ciclo de amistosos preparatórios para a Copa América Feminina, que começa no dia 12 de julho. É a segunda derrota do ano após o revés para os Estados Unidos, por 2 a 0. Na última data Fifa, a Seleção venceu o Japão duas vezes.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA X BRASIL - AMISTOSO INTERNACIONAL

Data e horário: sexta-feira - 27/06/2025 às 16h10

Local: Estádio dos Alpes, em Grenoble

Gols: Luany, 7' do 1T e Kerolin, 12 do 1ºT / Geyoro, 45 do 1T e 11 do 2T, Katoto aos 31 do 2T

Público: 13.113 torcedores

Cartões amarelos: Angelina e Luany (Brasil)

FRANÇA

Pauline; De Almeida, Samoura, Lakrar (Sombath) e Bacha; Toletti (Jean-François), Geyoro e Karchaoui; Matéo (Katoto), Baltimore (Malard) e Diani (Cascarino). Técnico: Laurent Bonadéi.

BRASIL

Lorena; Fê Palermo, Isa Haas, Mariza e Yasmim (Fátima Dutra); Duda Sampaio, Angelina e Luany; Kerolin, Marta (Jhonson) e Gio (Dudinha/Amanda Gutierres). Técnico: Arthur Elias.