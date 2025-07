Atletas da Seleção Brasileira de Judô representam Bahia no Brasileiro

Campeonato Brasileiro de Judô Cadete - Foto: Divulgação/Jonas Farias/Febaju

O Campeonato Brasileiro de Judô Cadete está prestes a começar, e promete fazer um show de luta em Salvador. Neste final de semana, 22 atletas de toda a Bahia representarão o estado na competição disputada no Ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil, a AABB, buscando manter o título no estado.

No sábado, 28, e no domingo, 29, serão 500 atletas vindos das 27 unidades federativas brasileiras para lutar no tatame. No masculino, serão 248 competidores de 15 a 17 anos, enquanto no feminino são 233 inscritas na mesma faixa etária.

A Bahia chega em peso - com doze meninos e dez meninas, o estado conta até mesmo com atletas da Seleção Brasileira de Judô. Gabriel Cruz (50kg) e Marcos Niela (+90kg) representaram o país na Europa em abril e maio, e agora voltam a solo nacional para disputar o Brasileiro.

Gabriel Cruz nos Jogos da Juventude 2025 | Foto: Jéssica Tavares/Ascom Sudesb

Junto a eles, estão Pedro de Jesus (55kg), José Teles (50kg), Maria Santos (57kg), Rafaela Freitas (48kg), Cibele Santos (44kg) e Maria Dourado (70kg), entre outros jovens talentos da Bahia.

Campeonato Brasileiro de Judô Cadete | Foto: Divulgação/Jonas Farias/Febaju

Como será o Brasileiro de Judô

Nos três dias de evento, não faltarão atividades para os jovens. Apesar de não ter disputas na sexta-feira, 27, a concentração já começa nesta data, com credenciamento no Catussaba Resort das 14h às 17h, sorteio das chaves às 18h e pesagens entre 18h30 e 19h30.

No dia seguinte, os trabalhos começam com uma solenidade de abertura celebrada às 8h20, logo antes da primeira luta, às 9h. Ao longo de todo o sábado, serão feitos confrontos individuais, deixando o dia seguinte para disputas por equipe.

Campeonato Brasileiro de Judô Cadete | Foto: Divulgação/Jonas Farias/Febaju

“O Brasil todo estará no tatame para representar seus locais com muita garra, técnica e respeito – valores que fazem do judô muito mais do que um esporte, uma filosofia de vida. Preparem-se para dois dias intensos de lutas, talentos em ascensão e muita emoção nos tatames. Salvador está pronta para receber esse grande evento com toda a energia que o judô merece”, afirma a presidente da Federação Baiana de Judô, Salvatore Puonzo.

O torneio é organizado pela Federação, em parceria com a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).